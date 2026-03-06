Кирпич вместо смартфона

Впрочем, вряд ли с блокировками столкнется много должностных лиц из санкционных реестров. Евгений Касперский говорил: «Любое уважающее себя государство шпионит за всеми» (см. интервью «Ведомостям» в декабре 2025 г.), а сама «Лаборатория Касперского» еще в 2015 г. находила инструменты шпионажа за должностными лицами в телефонах компании. Вряд ли американская разведка добровольно бы отказалась от потенциальных данных российских чиновников. Так что, если вы под санкциями, бояться стоит, если вас не заблокировали.