Главная / Мнения /

Кирпич вместо смартфона

Как спасти данные от санкционной блокировки
Игорь Бедеров , председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России

Некоторые российские законодатели сообщают, что сталкиваются с блокировками своих аккаунтов в Apple. Многие представляют себе отдел Apple в Купертино как некий МФЦ, где сотрудники вручную сверяют паспорта с каждым аккаунтом подсанкционного лица. В реальности это, конечно, не так. Для того чтобы проверить, подпал ли тот или иной пользователь под запрет либо санкции, работает полностью автоматизированная система комплаенса. Проверка включается в момент совершения финансово значимых действий, а любое взаимодействие с платежным шлюзом Apple, в свою очередь, запускает скринеры безопасности.

Как только тот же депутат захочет инициировать платеж, все данные учетной записи, которую он в общем-то сам когда-то создавал, передаются для сверки в зашифрованном виде. Apple же, как и любая другая американская компания, обязана данные сверять с санкционными списками – это требование закона США, и за его неисполнение компании грозят миллиардные штрафы.

В то же время российские имена и фамилии – это боль для любой западной системы комплаенса. В дело вступают алгоритмы fuzzy matching (нечеткого поиска). Если вы находитесь под санкциями, блокировка неминуема. Но блокировка может произойти и в том случае, если никакие санкции против вас никогда не вводились, но вы, например, являетесь полным тезкой подсанкционного лица. Система просто дает сбой.

Ряд депутатов Госдумы столкнулись с блокировкой аккаунтов Apple

Политика

При этом нарушением персональных данных в юридическом смысле это не является – третьим лицам данные не передаются, а использует компания только то, что сам пользователь им и дал. Другое дело, что страдают от этого простые люди, чьи имена совпали с участниками пакетов санкций.

Если вы точно знаете, что находитесь под санкциями, самый безопасный путь – это не доводить до блокировки и не пытаться обмануть алгоритмы Apple. Потому что попытки обхода могут привести к перманентной блокировке устройства по IMEI, а это уже «кирпич» вместо смартфона.

Посоветовать тут можно только переход на Android или Huawei с собственной ОС, а также создание «чистого» аккаунта. Можно попробовать завести новый Apple ID на подставное лицо или юрлицо, не подпадающее под санкции, с привязкой к нейтральной стране.

Восстановление данных компания не запрещает. Если вы подпали под санкции и ваш аккаунт заблокирован, вам придет уведомление. Его желательно не игнорировать, а сохранить данные на каком-нибудь более надежном устройстве.

Впрочем, вряд ли с блокировками столкнется много должностных лиц из санкционных реестров. Евгений Касперский говорил: «Любое уважающее себя государство шпионит за всеми» (см. интервью «Ведомостям» в декабре 2025 г.), а сама «Лаборатория Касперского» еще в 2015 г. находила инструменты шпионажа за должностными лицами в телефонах компании. Вряд ли американская разведка добровольно бы отказалась от потенциальных данных российских чиновников. Так что, если вы под санкциями, бояться стоит, если вас не заблокировали.

