Ряд депутатов Госдумы столкнулись с блокировкой аккаунтов Apple

Ряд депутатов Госдумы столкнулись с блокировкой аккаунтов AppleКомпания ограничивает покупки и подписки из-за санкций США
Блокировка аккаунтов россиян в экосистеме Apple, о которой сообщали СМИ в середине февраля, добралась до тех, ради кого все и затевалось, – депутатов Госдумы, состоящих в санкционных списках США. О проблемах с личными аккаунтами «Ведомостям» рассказали три депутата. Одному из «пострадавших» пришло уведомление о блокировке при попытке оплатить подписку, второй получил аналогичное сообщение от Apple спонтанно.
Если о блокировке аккаунтов в iPhone депутаты предпочитают говорить анонимно (журналисты это называют «под источник»), то об отсутствии каких-либо проблем рассказывать, как правило, не стесняются. Обладательница iPhone, член фракции «Новых людей» в Госдуме Роза Чемерис сказала «Ведомостям», что у нее нет аккаунтов в Apple.
Аналогично «Ведомостям» ответил Виталий Милонов («Единая Россия»), который оперативно приобрел оранжевый iPhone вскоре после его презентации осенью 2025 г. Единоросс добавил, что это «плохой» смартфон. Еще один депутат Госдумы специально оплатил покупку при корреспонденте «Ведомостей», после чего получил чек.
Единственным политиком, публично признавшим поступление уведомления от Apple о блокировке аккаунта, до сих пор является сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин (находится под санкциями США). 11 февраля он написал в своем Telegram-канале, что получил соответствующее письмо «на старую заброшенную почту».
«Я продукцией Apple никогда не пользовался – не нравится. И всем всегда объяснял, что это чисто шпионское оборудование», – заявлял Рогозин, добавив, что «против ублюдков из Apple» сам бы ввел санкции.
Сенатор также выложил само письмо, в котором говорилось, что «данные вашей личности полностью или частично совпадают с данными одной или нескольких сторон из списка лиц, находящихся под санкциями правительства США или другого правительства». Для решения проблемы пользователю предлагается подтвердить личность и загрузить копию паспорта или иного удостоверения личности государственного образца с фотографией и видимой датой рождения.
То, что депутаты Госдумы еще не отказались сами от продукции Аpple, уже смотрится как проявление двоемыслия, говорит политолог Константин Калачев. «Хотя я их понимаю. Продукция качественная, от привычек отказываться сложно. Может, блокировка аккаунтов кого-то подтолкнет. Если аккаунт заблокирован из-за санкций, всегда есть техника на Android. А еще есть дружественный китайский Huawei с собственной операционной системой», – сказал эксперт «Ведомостям».
Apple вряд ли получит паспортные данные через российских операторов, чтобы гарантированно заблокировать именно нужных подсанкционных лиц, полагает руководитель отдела разработки компании EvApps Дмитрий Ентин. Юридически с учетом законодательства РФ это практически невозможно, подчеркнул он.
И даже если должностные лица под санкциями добровольно будут вносить данные в систему, не исключено, что система будет ошибочно блокировать «тезок» санкционных лиц, добавил эксперт. Если человек действительно под санкциями, верификация чисто технически может привести к блокировке аккаунта, но о реальных таких случаях пока известно не было, подчеркнул Ентин.
С точки зрения здравого смысла Apple было бы куда уместнее продолжать поддерживать технику депутатов и представителей других государственных органов, считает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Это и вопрос защищенности персональных данных, и вопрос достаточно спокойного возврата на российский рынок, говорит он. Но сами по себе блокировки аккаунтов санкционных лиц никогда не касались даже Ирана, напомнил Вильянов.
Если же компания все же решится на такой путь, то возможным способом обхода таких санкций будет использование аккаунта с новым именем и по возможности с привязкой к другой стране, полагает эксперт. С этим согласен и Ентин.
Такая блокировка означает, что подсанкционному должностному лицу нужно будет либо сменить аккаунт, либо отказаться от техники Apple, согласен политолог Павел Склянчук: «В целом сегодня нет единых правил, как российским политикам противостоять персональным санкциям».
«Ведомости» направили запрос в Apple.
В подготовке материала участвовали Елена Мухаметшина, Максим Иванов и Евгений Мездриков