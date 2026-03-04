Ряд депутатов Госдумы столкнулись с блокировкой аккаунтов Apple

То, что депутаты Госдумы еще не отказались сами от продукции Аpple, уже смотрится как проявление двоемыслия, говорит политолог Константин Калачев. «Хотя я их понимаю. Продукция качественная, от привычек отказываться сложно. Может, блокировка аккаунтов кого-то подтолкнет. Если аккаунт заблокирован из-за санкций, всегда есть техника на Android. А еще есть дружественный китайский Huawei с собственной операционной системой», – сказал эксперт «Ведомостям».