Не только цветы

Женщины не просто уверенно входят в бизнес, но и чувствуют себя в нем комфортно и органично. Решительность сочетается у них с предусмотрительностью и умением просчитывать риски, а развитая эмпатия позволяет точнее улавливать запросы аудитории и выстраивать доверительные отношения с клиентами. Женщины часто более гибко подходят к управлению, легче адаптируются к изменениям и склонны к построению долгосрочных партнерств. На практике эти качества оказываются особенно востребованы в сферах творчества, образования и услуг, где концентрируется основная масса женских стартапов: от изготовления авторских изделий и дизайна до психологического консультирования и кулинарных проектов.