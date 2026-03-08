Не только цветы

Не только цветыКак в Москве женщинам помогают открыть собственное дело
Столица – бесспорный лидер по числу самозанятых в России. В городе их уже 2,26 млн – почти 15% от общероссийского показателя. Вместе с экономикой столицы растет и предпринимательская активность, причем для многих самозанятость давно перестала быть временной подработкой – это осознанный выбор в пользу гибкого графика и управления собственным делом. Особенно востребован этот сценарий у женщин: предпринимательство позволяет выстроить комфортный баланс между работой и личной жизнью, самостоятельно определять векторы развития и превращать смелые идеи в серьезные проекты при поддержке города.
Число женщин, регистрирующих разные формы занятости в городе, растет, а доля представительниц прекрасного пола среди начинающих бизнесменов, обратившихся за поддержкой в центры службы занятости, составляет более 50%. Городская среда столицы, насыщенная запросами на качественные услуги, образование и креативные продукты, создает благоприятную почву для реализации таких амбиций.
Женщины не просто уверенно входят в бизнес, но и чувствуют себя в нем комфортно и органично. Решительность сочетается у них с предусмотрительностью и умением просчитывать риски, а развитая эмпатия позволяет точнее улавливать запросы аудитории и выстраивать доверительные отношения с клиентами. Женщины часто более гибко подходят к управлению, легче адаптируются к изменениям и склонны к построению долгосрочных партнерств. На практике эти качества оказываются особенно востребованы в сферах творчества, образования и услуг, где концентрируется основная масса женских стартапов: от изготовления авторских изделий и дизайна до психологического консультирования и кулинарных проектов.
Москва предлагает не абстрактные меры поддержки, а готовые, «упакованные» решения для каждого этапа – от идеи до запуска и масштабирования. Важным инструментом выступает флагманский центр «Моя работа», входящий в экосистему городской службы занятости. Специалисты центра помогают оценить рыночные перспективы идеи, составить реалистичный бизнес-план, разобраться в юридических тонкостях, зарегистрировать разные формы занятости и выстроить стратегию привлечения первых клиентов. Здесь дают пошаговый алгоритм действий, адаптированный под конкретную нишу.
Наиболее востребованными сферами для открытия бизнеса при поддержке службы занятости стали креативные индустрии, сфера услуг, образование и консалтинг, туризм, а также цифровые технологии, включая ИТ и искусственный интеллект.
По нашим данным, выпускницы центра зарабатывают от 120 000 руб. в месяц. Причем 40% из них выходят на такой доход в первые полгода после запуска своего дела, а большинство масштабирует бизнес до найма сотрудников в течение первого года.
Партнерская сеть центра «Моя работа» насчитывает свыше 100 компаний. Благодаря этому новые проекты быстрее выходят на рынок, находят свою аудиторию и становятся более устойчивыми. Среди ключевых партнеров – ВТБ и «Сбер». Они обучают предпринимателей финансовой безопасности, работе с данными и цифровым инструментам. Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и «Авито» помогают выводить товары на маркетплейсы и выстраивать продажи. Цифровые сервисы проводят вебинары и тренинги, где участники учатся привлекать клиентов и анализировать продажи. Для обучения и обмена опытом созданы разнообразные проекты. Есть интенсивы для женщин в декрете. А пятидневный онлайн-курс «Стартап-школа МБМ для женского бизнеса» охватил более 7600 слушательниц за четыре года. Доля женщин среди участников всех обучающих мероприятий МБМ в 2025 г. превысила 66%, что подтверждает глубину тренда.
Служба занятости работает как единая экосистема, предлагая разные модели построения карьеры. Например, в центре практического обучения «Профессии будущего» можно за 3 месяца освоить одну из 75 востребованных специальностей или повысить квалификацию и разряд. Полученные навыки выпускницы также используют для открытия собственного дела в новой сфере. Чаще всего женщины выбирают для таких целей обучение на швею, кондитера, повара, дизайнера интерьера и одежды. Несмотря на стереотипы, ученицы также часто обучаются традиционно «неженским» специальностям – например, профессиям сантехников, электромонтеров и монтажников РЭА.
Город формирует среду, в которой предпринимательство для женщин становится предсказуемым маршрутом к успеху. От коротких интенсивов до длительных акселераторов – каждая москвичка может выбрать свой формат поддержки и сделать уверенный шаг к финансовой независимости и профессиональной самореализации.