Поговори со мною, Дональд

Есть также версия, согласно которой никто не хотел ударов, но ситуация просто так сложилась. Но общий контекст переговоров с Ираном, выдвигаемые американцами условия, масштабы стянутых в регион к моменту атаки сил США – все указывает на предопределенность ударов. И если рассматривать ситуацию именно с такого ракурса, то никто не навредил имиджу Кушнера и Уиткоффа как дипломатов больше, чем сам Трамп. Помимо вышеперечисленного иранский пример показывает сложность американского процесса принятия решений, обусловленную количеством ее участников. Каким бы советник ни был доверенным, ему не удастся убедить руководителя, если ему оказывают сопротивление другие члены команды, а возможно, и сам руководитель.