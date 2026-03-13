Газета
Главная / Мнения /

Война Рамадана

Что поможет Ирану выстоять
Георгий Асатрян , замдиректора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ

Война Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран прошла определенную черту. Мы все еще в тумане войны, но уже можно подвести некоторые предварительные итоги. Война эта беспримерна по аморальности, отсутствию норм и правил, реальных причин, действенной стратегии хода и выхода из конфликта. Количество авиавылетов, концентрация американских ВМС и ВВС и привлечение военной архитектуры в монархиях Залива и некоторых других странах говорят о серьезных намерениях коалиции. Однако первоначальные планы по быстрой смене режима оказались несостоятельными. По всей видимости, изначально операция планировалась молниеносная: резкое и хлесткое уничтожение высшего руководства с прицелом на брожение в системе.

Однако американские и израильские военные недооценили функциональность политсистемы, работоспособность режима при кризисных ситуациях. Иран долго готовился к этому конфликту.

