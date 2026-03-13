«Шерлок Холмс и все-все-все»: детектив в стиле диско

На этот раз Антон Федоров – один из самых ярких театральных режиссеров современности – точкой отсчета для создания новой вселенной выбрал истории о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Яркое действие в джармушевских цветах с изобретательными словесными каламбурами и изумительными актерскими работами на деле оказалось спектаклем-обманкой. В праздничную обертку завернута горькая усмешка по поводу трагического человеческого одиночества и безуспешных попыток спасти себя и другого от размножающегося в геометрической прогрессии Зла.