«Шерлок Холмс и все-все-все»: детектив в стиле диско

Антон Федоров поставил зрелищный спектакль по мотивам рассказов Артура Конан Дойля
Наталья Витвицкая , критик

На этот раз Антон Федоров – один из самых ярких театральных режиссеров современности – точкой отсчета для создания новой вселенной выбрал истории о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Яркое действие в джармушевских цветах с изобретательными словесными каламбурами и изумительными актерскими работами на деле оказалось спектаклем-обманкой. В праздничную обертку завернута горькая усмешка по поводу трагического человеческого одиночества и безуспешных попыток спасти себя и другого от размножающегося в геометрической прогрессии Зла.

Федоров – художник, трезво смотрящий на убийственную реальность, тонко ее чувствующий и откликающийся на любое изменение. Как? Сочиняя собственные истории около главных текстов мировой литературы – не случайно мастером Федорова является режиссер-философ Юрий Погребничко, художественный руководитель театра «Около дома Станиславского». Долгожданная премьера новой постановки Федорова состоялась на сцене пространства «Арт-платформа» в «Новом Манеже» (спектакль – коллаборация независимых театров «Место» и пространство «Внутри») и исключением из этого правила не стала.

