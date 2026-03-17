Конституция транзита власти

Конституция транзита властиЗачем в Казахстане снова переписывают основной закон
Казахстан в седьмой раз в своей новейшей истории и во второй с момента вступления на пост президента страны Касым-Жомарта Токаева принимает поправки в конституцию. Предыдущий раз казахстанцы голосовали за смену основного закона в июне 2022 г. – спустя пять месяцев после массовых антиправительственных выступлений по всей стране. В тот период руководство фактически было вынуждено пойти на уступки протестующим, запустив частичную либерализацию политической системы и лишив первого президента республики Нурсултана Назарбаева оставшихся у него рычагов влияния. Страна тогда перешла от суперпрезидентской модели государства к президентской с одним семилетним сроком.
Точкой отсчета для очередной конституционной реформы стало послание Токаева к нации в сентябре 2025 г. Тогда он ради повышения эффективности законотворческой деятельности предложил упразднить сенат и перейти к однопалатному парламенту. Очень скоро было решено пересмотреть и работу других государственных институтов.
Однопалатный парламент будет состоять из 150 депутатов, избираемых на пятилетний срок, вместо 50 членов в сенате и 98 – в мажилисе. Поменяется и механизм его формирования – на выборах граждане смогут выдвигать свою кандидатуру лишь по партийным спискам, а не по смешанной схеме.
Хотя полномочия президента по-прежнему ограничиваются одним сроком, поправки в конституцию предусматривают расширение его полномочий. Он напрямую сможет назначать глав конституционного суда, нацбанка, генпрокуратуры и комитета национальной безопасности, а также определять состав конституционного суда, центризбиркома и высшей аудиторской палаты. Другим нововведением станет возрождение должности вице-президента.
Изначально конституционный референдум в Казахстане должен был пройти в следующем году, но неожиданно без объяснения причин власти перенесли его на март. По слухам, это может быть связано с намерением Токаева баллотироваться на пост генсека ООН в конце 2026 г. Таким образом он хочет вернуться в привычное для себя амплуа дипломата и работать над разрешением международных споров. Казахстанские власти за счет конституционных поправок пытаются играть на опережение, чтобы не допустить потенциальный реванш назарбаевской элиты и обеспечить контролируемый транзит власти.
По другой версии, администрация президента стремится законсервировать вертикаль власти в государстве на фоне крайне нестабильной международной обстановки и не допустить повторения событий января 2022 г., когда для стабилизации ситуации в стране пришлось обращаться за помощью к ОДКБ.