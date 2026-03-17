Конституция транзита власти

Казахстан в седьмой раз в своей новейшей истории и во второй с момента вступления на пост президента страны Касым-Жомарта Токаева принимает поправки в конституцию. Предыдущий раз казахстанцы голосовали за смену основного закона в июне 2022 г. – спустя пять месяцев после массовых антиправительственных выступлений по всей стране. В тот период руководство фактически было вынуждено пойти на уступки протестующим, запустив частичную либерализацию политической системы и лишив первого президента республики Нурсултана Назарбаева оставшихся у него рычагов влияния. Страна тогда перешла от суперпрезидентской модели государства к президентской с одним семилетним сроком.