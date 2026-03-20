«Искусство будущего»: роборуки и книги в акациевом меду

«Искусство будущего»: роборуки и книги в акациевом медуБиеннале в МАММе смотрит в будущее, оглядываясь на прошлое
Заглянуть в 4388 год предлагает один из проектов Второй международной биеннале «Искусство будущего» в Мультимедиа арт музее, Москва (МАММ). Причем взгляд этот направлен не из дня сегодняшнего, а из далекого 1835 г. Именно тогда был опубликован утопический рассказ Владимира Одоевского, двоюродного брата знаменитого декабриста. Автору удалось предвосхитить появление почти всех атрибутов современной жизни – от электричества до нейросетей. Герои рассказа живут в ожидании столкновения Земли со смертоносной кометой. Это предчувствие становится одной из сквозных тем и для проекта художника Павла Пепперштейна, и для всей биеннале.
В программе смотра нет недостатка в высокотехнологичных объектах. Здесь есть роборуки и многочисленные экраны, искусство для нейросетей и капча, не пускающая людей в социальную сеть для ботов. При этом все они отлично уживаются с графикой полувековой давности, насквозь литературоцентричными произведениями и утопленными в акациевом меду книгами.