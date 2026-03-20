Нефтяной потолок

В такой обстановке логично проанализировать, кто выигрывает, а кто проигрывает от затянувшегося конфликта. Очевидно, что в первую очередь проигрывают страны Ближнего Востока, производственные мощности которых простаивают или подвергаются разрушению. Негативной ситуация является и для потребителей энергоресурсов и другого сырья, поступившего из региона, – например, для Евросоюза, Китая и Индии. Резкий рост цен на энергоносители может нанести серьезный ущерб экономическому росту этих стран.