Тепло как в Ташкенте

Тепло как в Ташкенте34 года назад Узбекистан и Россия установили дипломатические отношения
С момента установления 20 марта 1992 г. дипломатических отношений России и Узбекистана отношения двух стран прошли значительный путь. Они характеризуются высокой устойчивостью, широким охватом направлений сотрудничества и динамичным развитием. Регулярно проходят заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, развиваются межпарламентские контакты и взаимодействие между ведомствами. Долгосрочный характер сотрудничества закреплен Договором о стратегическом партнерстве и Договором о союзнических отношениях. Ключевую роль играют доверительные отношения лидеров двух государств.
Экономическое взаимодействие России и Узбекистана переживает качественную трансформацию – от преимущественно торговой модели к комплексному и многослойному экономическому партнерству. Экономическая повестка стала более сложной и диверсифицированной. В ней заметное место занимают промышленная кооперация, инвестиционные платформы, энергетические проекты, инфраструктура и формирование совместных технологических цепочек. Во многом такая динамика стала возможной благодаря масштабной трансформации экономики Узбекистана. Либерализация валютного рынка, реформирование налоговой системы, создание свободных экономических зон, развитие промышленной политики и активное привлечение иностранных инвестиций значительно повысили инвестиционную привлекательность страны и создали благоприятные условия для расширения международного экономического сотрудничества. За последние девять лет товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос более чем в три раза – с $4,2 млрд до примерно $13 млрд. Реализуется более 150 совместных проектов в системообразующих отраслях экономики – от машиностроения и металлургии до химической промышленности и фармацевтики. Около 70% товарооборота приходится на продукцию переработки и промышленного производства.
По итогам 2025 г. объем освоенных российских инвестиций в экономику Узбекистана составил около $5 млрд. Экономические проекты все чаще реализуются через системные механизмы, такие как совместная инвестиционная платформа с капиталом $500 млн. Отдельное значение приобретают энергетика и крупные инфраструктурные проекты, где речь идет о формировании долгосрочной базы экономического роста. Россия остается крупнейшим рынком для узбекской аграрной продукции: более 42% экспорта плодоовощной продукции Узбекистана приходится именно на российский рынок. Расширение сотрудничества продолжается даже в условиях турбулентности мировой экономики, усложнения логистических маршрутов и трансформации глобальных цепочек поставок.
Все более заметную роль играет горизонтальный уровень взаимодействия между регионами. Сегодня более 80 субъектов Российской Федерации имеют партнерские связи с регионами Узбекистана, реализуется более 200 совместных межрегиональных проектов общей стоимостью свыше $4 млрд.
Количество двусторонних межвузовских соглашений приблизилось к 800, а число филиалов ведущих российских университетов в Узбекистане увеличилось до 15. Расширяется и интерес узбекских студентов к обучению в России: более 60 000 граждан Узбекистана проходят подготовку в российских университетах. Научное сотрудничество охватывает десятки совместных исследований в таких областях, как энергетика, геология, сельское хозяйство, медицина, новые материалы, цифровые технологии и управление водными ресурсами. Для Узбекистана особенно актуальны исследования рационального использования воды, адаптации к климатическим изменениям и устойчивого развития сельского хозяйства. Это направления, где российские научные школы обладают значительным опытом и технологическими наработками, востребованными в Узбекистане. Образовательные, научные и культурные обмены – стратегическая инвестиция в будущее двусторонних отношений.
Трудовая миграция стала одним из наиболее ощутимых элементов взаимодействия между Узбекистаном и Россией. Она связывает экономики, рынки труда и общества двух стран, является наглядным примером взаимной экономической заинтересованности. Граждане Узбекистана заняты прежде всего в отраслях, где объективно ощущается нехватка рабочей силы. Для России миграция из стран СНГ – важный источник трудовых ресурсов, который позволяет поддерживать стабильную работу целых отраслей экономики и реализовывать крупные инфраструктурные и строительные проекты. Для Узбекистана – значимый социально-экономический фактор, особенно с учетом демографической структуры страны, где около 60% населения составляет молодежь до 35 лет. Трудовая мобильность позволяет расширять возможности занятости, повышать уровень доходов семей и формировать новые профессиональные навыки. Трудовую миграцию между Узбекистаном и Россией целесообразно рассматривать как объективный экономический процесс, а не как политическую проблему. Задача государств сделать этот процесс максимально организованным, прозрачным и взаимовыгодным. Ключевым направлением здесь становится развитие систем организованного набора работников, профессиональной подготовки, языкового обучения и правовой защиты мигрантов. При этом крайне важно, чтобы тема миграции не становилась объектом политизации или эмоциональных спекуляций. В долгосрочной перспективе наиболее эффективной моделью является партнерский подход к управлению миграцией. В этом случае трудовая мобильность превращается в дополнительный ресурс экономического роста, модернизации рынков труда и устойчивого развития.
В Центральной Азии происходит трансформация логики регионального взаимодействия, постепенная консолидация государств региона, рост взаимного доверия и развитие механизмов регионального диалога. Важную роль в этом процессе сыграли инициативы Узбекистана и политика президента Мирзиёева. Центральная Азия формируется как пространство согласованных интересов и совместного развития. Естественным следствием становится рост международного интереса к региону. При этом государства Центральной Азии исходят из того, что развитие сотрудничества с внешними игроками не должно превращаться в геополитическое соперничество. Россия сохраняет место одного из ключевых партнёров Центральной Азии. Более высокий уровень региональной согласованности открывает дополнительные возможности для расширения взаимодействия – прежде всего в развитии транспортных коридоров, промышленной кооперации, привлечении инвестиций и реализации крупных инфраструктурных проектов. Появление многостороннего формата сотрудничества «Центральная Азия – Россия» является объективным признанием новых реалий и возможностей, отражением общего стремления максимально использовать их в наших совместных интересах.
В конце марта в Термезе пройдет узбекско-российская конференция при участии Международного дискуссионного клуба «Валдай»