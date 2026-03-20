Тепло как в Ташкенте

Трудовая миграция стала одним из наиболее ощутимых элементов взаимодействия между Узбекистаном и Россией. Она связывает экономики, рынки труда и общества двух стран, является наглядным примером взаимной экономической заинтересованности. Граждане Узбекистана заняты прежде всего в отраслях, где объективно ощущается нехватка рабочей силы. Для России миграция из стран СНГ – важный источник трудовых ресурсов, который позволяет поддерживать стабильную работу целых отраслей экономики и реализовывать крупные инфраструктурные и строительные проекты. Для Узбекистана – значимый социально-экономический фактор, особенно с учетом демографической структуры страны, где около 60% населения составляет молодежь до 35 лет. Трудовая мобильность позволяет расширять возможности занятости, повышать уровень доходов семей и формировать новые профессиональные навыки. Трудовую миграцию между Узбекистаном и Россией целесообразно рассматривать как объективный экономический процесс, а не как политическую проблему. Задача государств сделать этот процесс максимально организованным, прозрачным и взаимовыгодным. Ключевым направлением здесь становится развитие систем организованного набора работников, профессиональной подготовки, языкового обучения и правовой защиты мигрантов. При этом крайне важно, чтобы тема миграции не становилась объектом политизации или эмоциональных спекуляций. В долгосрочной перспективе наиболее эффективной моделью является партнерский подход к управлению миграцией. В этом случае трудовая мобильность превращается в дополнительный ресурс экономического роста, модернизации рынков труда и устойчивого развития.