«Люди как люди. Любят деньги»: советские червонцы и 30 сребренников Иуды

«Люди как люди. Любят деньги»: советские червонцы и 30 сребренников ИудыВыставка в историческом музее раскрывает тему денег в романе «Мастер и Маргарита»
В письме за 1922 г. Михаил Булгаков жаловался сестре Вере: «О ценах московских и писать не буду, они невероятны». Новая выставка в Государственном историческом музее отчасти помогает понять, насколько справедливы были сетования Михаила Афанасьевича. Посетители узнают, сколько стоили в Торгсине фильдеперсовые чулки и почему советские червонцы в «Мастере и Маргарите» называются «белыми бумажками». К 60-летию публикации первой части главного романа Булгакова и 135-летию самого писателя приурочен проект «Люди как люди. Любят деньги».
Как и в «Мастере и Маргарите», на выставке чередуются два временных пласта – это Москва 1920–1930-х гг. и Иудея времен Иисуса Христа. Они соседствуют – как соседствуют временные пласты в снятом по пьесе того же Булгакова фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Достаточно пройти из одного зала в другой, как сквозь растворившуюся в воздухе стену, и тебя уже окружают не древнеримские дротики и глиняные светильники, а продуктовые карточки на хлеб и агиткопилка «Трудовая копейка рубль бережет». Камерная (всего четыре зала), но насыщенная экспозиция одной лишь нумизматикой не ограничивается. Ее дополняют иллюстрации к роману и предметы быта, сенсорные киоски с дополнительной информацией и даже стилизация под кабинет самого Булгакова с оригиналом машинописи первой части романа.