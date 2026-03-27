«Люди как люди. Любят деньги»: советские червонцы и 30 сребренников Иуды

Как и в «Мастере и Маргарите», на выставке чередуются два временных пласта – это Москва 1920–1930-х гг. и Иудея времен Иисуса Христа. Они соседствуют – как соседствуют временные пласты в снятом по пьесе того же Булгакова фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Достаточно пройти из одного зала в другой, как сквозь растворившуюся в воздухе стену, и тебя уже окружают не древнеримские дротики и глиняные светильники, а продуктовые карточки на хлеб и агиткопилка «Трудовая копейка рубль бережет». Камерная (всего четыре зала), но насыщенная экспозиция одной лишь нумизматикой не ограничивается. Ее дополняют иллюстрации к роману и предметы быта, сенсорные киоски с дополнительной информацией и даже стилизация под кабинет самого Булгакова с оригиналом машинописи первой части романа.