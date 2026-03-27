«Иллюзия»: любовь и подмостки

Значение Корнеля для французской литературы бесспорно – до него национальная драма была ориентирована исключительно на подражание латинской: в ней было много от сухой декламации с обязательным нравоучительным пафосом. Корнель оживил театр, привнеся в него толику живой страсти и элемент движения. В каждой пьесе он утверждал силу и роскошь жить и чувствовать не так, как принято. До романтизма, с его культом чувства, было еще далеко, тем не менее французский театр навсегда перестал быть мертвым искусством.