«Иллюзия»: любовь и подмостки

«Иллюзия»: любовь и подмосткиБрусникина поставила в РАМТе комедию Корнеля про победительную силу театра
Главный режиссер Российского академического молодежного театра (РАМТ) Марина Брусникина поставила на родной сцене пьесу отца французской трагедии Пьера Корнеля. Большой фанат слова и вдумчивого анализа, Брусникина всегда любила знакомить зрителя с текстами, о которых он или не слышал, или забыл. Неудивительно, что ее выбор пал не на прославившего французского классика «Сида», а на практически забытую «Иллюзию». И все же самое неожиданное в премьере – форма. Спектакль, в основе которого многослойный стихотворный текст, выстроен как иллюзионистский аттракцион, с масштабной сценографией, агрессивным видеомэппингом и другими визуальными находками.
Значение Корнеля для французской литературы бесспорно – до него национальная драма была ориентирована исключительно на подражание латинской: в ней было много от сухой декламации с обязательным нравоучительным пафосом. Корнель оживил театр, привнеся в него толику живой страсти и элемент движения. В каждой пьесе он утверждал силу и роскошь жить и чувствовать не так, как принято. До романтизма, с его культом чувства, было еще далеко, тем не менее французский театр навсегда перестал быть мертвым искусством.