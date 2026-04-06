Ловушка гибкости

Утро началось со звонка взволнованного клиента – учредителя строительно-монтажной фирмы. Он переслал мне в мессенджер свежее письмо из налоговой инспекции. Инспекция на основании ст. 93.1 НК РФ требовала в течение 10 дней предоставить договоры на оказание услуг, спецификации, технические задания и все акты выполненных работ с некими плательщиками налога на профессиональный доход (НПД). Но самое главное – инспектора интересовала суть: «Для каких целей привлекались самозанятые в период с 1.01.2025 по настоящее время? На каких объектах они оказывали услуги?» Клиент недоумевал: «Мы наняли парней помочь на объекте, оплатили, нам дали чеки, все официально. Может, вообще не отвечать? Закон мы не нарушали».