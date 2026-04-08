Простой сигнал

Простой сигналВ регионе нужно быть бессребреником или, по крайней мере, казаться им
Не один мой знакомый отказывался (или говорил, что отказывался) от работы в регионах. Дело это непростое, вне зависимости от уровня чиновника. Приезжаешь губернатором не самого центрального субъекта Федерации – и можешь «застрять» навсегда.
Высаживаешься чиновником рангом чуть пониже – еще тревожней. Рядом беспокойная «местная элита» и надзор «органов». В конце концов, высокая ответственность перед человеком, который тебя рекомендовал.
А задачи – высокого уровня. Чтобы их выполнять, иногда требуется (как в одном известном фильме) приподзакрыть глаза на юридическую сторону решаемых вопросов. В такой ситуации работа региональным чиновником всегда капкан, который может в любой момент захлопнуться.
Возможно, это не последний фактор, который влияет на восприятие такого труда. Данные ВЦИОМа показывают, что год от года эту профессию все меньше перестают воспринимать как доходную (4% в 2024 г., 9% в 2018 г.) и престижную (1% в 2024 г., 5% в 2018 г.). Ребенка на госслужбу готов отправить 1% респондентов. Это значительно меньше статистической погрешности.
На притягательности чиновных кресел сказываются громкие уголовные дела. Чаще всего коррупционного характера.
Первым и рубежным, как считают некоторые наблюдатели, было дело главы Коми Вячеслава Гайзера. Его и часть команды взяли вскоре после выборов 2015 г. – хотя прежде считалось, что убедительная победа на выборах защищает и от преследования.
Все дальнейшие случаи только подтвердили тренд. А кейс курского Алексея Смирнова, который трудился губернатором меньше года, его только закрепил.
Достается не только губернаторам. Под строгим надзором и чиновники второго уровня – пик возбужденных против них уголовных дел пришелся на 2025 г. Создается впечатление, делятся некоторые чиновники, что сейчас одна из задач на службе – найти баланс между выживанием на посту и решением государственных задач любой ценой.
Не так давно, делятся собеседники из регионов, им напоминали, что не стоит почем зря попадать в прицел правоохранителей. Например, хранить наличку или щеголять дорогими брендами. С этим нельзя не согласиться: самое лучшее и безопасное – жить в рамках закона.
Некоторые варяги в регионах выживают. Но только самые эффективные и полезные. А синонимом успеха на уровне субъектов для большинства региональных руководителей стало возвращение в Москву.