Орбита созидательниц

Невозможно представить человека в космосе без скафандра – именно он позволяет справиться с перегрузками и благополучно приземлиться на Землю. Испытательницей скафандра для Валентины Терешковой, а также другой космической техники стала Людмила Акимова (род. 1935). Член сборной СССР по парашютному спорту, Акимова поставила несколько международных рекордов и завоевала два серебра на первенстве мира. В начале 1960-х она работала инженером в Экспериментальном институте парашютно-десантного снаряжения, где испытывала новые типы парашютов. В испытательный космический отряд Акимова попала случайно: нужно было проверить средства спасения для первой женщины-космонавта, которые, очевидно, отличались от уже имевшихся средств для мужчин. Испытатель скафандров проверял снаряжение на работоспособность, герметичность, удобство и подвижность в экстремальных условиях. После каждого прыжка Акимова докладывала государственной комиссии о своих ощущениях и давала рекомендации по доработке скафандра. Например, фал, за который нужно было дернуть для отстрела аварийного запаса, был удобен только для мужских рук. Для женщины Акимова порекомендовала его удлинить, чтобы схватиться было проще. 16 июня 1963 г. стартовал «Восток-6» с Чайкой на борту. Приземление Валентины Терешковой произошло штатно в том числе благодаря и работе первой женщины-испытателя космической техники Людмилы Акимовой.