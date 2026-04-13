Орбита созидательниц

Орбита созидательницКакой вклад вносили в отрасль женщины – конструкторы, дизайнеры и испытатели
Полет в космос – это результат сложной системы взаимодействия различных структур, за которой стоят тысячи людей, и только их титанический труд позволяет кораблю достигнуть орбиты. Безусловно, главными героями «космической эпопеи» остаются космонавты – люди, пересекшие линию Картмана – границу между атмосферой и космосом на высоте 100 км над уровнем моря. Но их героизм лишь подчеркивает те усилия, которые приложили инженеры, проектанты, конструкторы, монтажники, испытатели, связисты, врачи…
65 лет назад за полетом «Востока-1» с Юрием Гагариным на борту наблюдал весь мир, однако за кулисами главного действия находилось, по разным подсчетам, от 6000 до 8000 человек, без которых этот полет вряд ли бы состоялся. Среди этих тысяч были и те, чей вклад оказался невидимым дважды. Если имена главных конструкторов, пусть и засекреченные на десятилетия, все же вошли в историю, то целый пласт специалистов остался практически неизвестным. Это имена и вклад женщин-инженеров и проектировщиков, работавших в самом сердце советской ракетно-космической отрасли. Они рассчитывали траектории и проектировали бортовые системы, разрабатывали конструкцию спускаемых аппаратов и отвечали за прочность узлов, от которых зависела жизнь экипажа. Они не надевали скафандров, но без их чертежей, расчетов и решений ни один советский космический корабль Землю бы не покинул.
Сегодня проблема гендерного дисбаланса в космической отрасли если и не решена полностью, то точно уходит в прошлое. По мнению руководителя департамента «Лазерная связь» российской аэрокосмической компании «БЮРО 1440» Ксении Лазаренко, «в этой сфере женщин исторически меньше, но при этом каждая вдохновляет других, на деле доказывая, что, даже будучи хрупкой женщиной, можно решать масштабные задачи». Несмотря на это, история отечественной космонавтики по-прежнему остается преимущественно мужской, и это проявляется как в массовом сознании, так и в научной литературе. Юбилей полета человека в космос – отличный повод посмотреть на знакомую историю с другого ракурса. О женских именах, внесших свой неоценимый вклад в развитие космических технологий и науки в целом. Давайте вспомним женщин, стоявших у истоков не только космической техники, но и инженерной культуры как таковой – задолго до того, как появились программы наставничества и корпоративные инициативы по привлечению девушек в STEM-специальности.
Наталья Малышева (1921-2012) – первая женщина-конструктор ракетных двигателей. Девушка поступила в Московский авиационный институт, однако учебу прервала Великая Отечественная. Во время войны она служила в разведке, участвовала в боевых операциях и была награждена боевыми орденами и медалями. После разгрома Германии Малышева завершила обучение и пришла в ракетно-космическую отрасль, находившуюся в тот момент на самом раннем этапе становления. Ее профессиональная судьба оказалась неразрывно связана с Особым конструкторским бюро № 1, главным конструктором которого выступал Сергей Королев. Малышева работала в области создания двигательных установок, то есть на одном из наиболее технически сложных направлений: малейшая ошибка в расчетах или конструктивный просчет означали невозможность полета. Она занималась разработкой и отработкой пороховых и твердотопливных ракетных двигателей, которые использовались в различных космических системах.
12 апреля 1961 г., когда Юрий Гагарин совершил свой исторический виток вокруг Земли, в успехе этого полета была доля труда и Натальи Малышевой, приложившей руку к тормозной двигательной установке, обеспечивавшей сход «Востока-1» с орбиты и его возвращение на Землю. После триумфа она продолжила работу в ракетно-космической отрасли, среди других ее заслуг, например, участие в создании двигателей для снаряда зенитно-ракетного комплекса С-75 Петра Грушина.
Как сделать пребывание космонавтов на орбите максимально комфортным? Продумать практичность каждой детали в интерьере корабля и при этом соблюсти технические правила по нагрузке, расположению оборудования и необходимых в космосе инструментов? У советских космических аппаратов был свой, узнаваемый дизайн, который даже лег в основу всемирно известной эмблемы программы советско-американского полета двух космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон». Сохраняя сувениры с эмблемой в память об этом знаменательном событии, люди не догадывались, что создала ее первая женщина-дизайнер советских космических кораблей Галина Балашова (род. 1931).
Ее можно назвать человеком, создавшим облик советского космоса. В 1955 г. Балашова окончила Московский архитектурный институт и по распределению была направлена на работу в подмосковный Калининград (ныне – Королев), в проектную организацию при ОКБ-1. Первоначально молодой архитектор занималась проектированием жилых зданий и объектов инфраструктуры для сотрудников конструкторского бюро. Но все изменилось в начале 1960-х, когда ОКБ-1 приступило к разработке нового космического корабля «Союз». Возникла задача спроектировать аппарат так, чтобы он был пригоден для длительных полетов, стыковок, перехода экипажа между отсеками. Впервые в советской космонавтике встал вопрос: каким должно быть жилое пространство корабля? По воспоминаниям самой Балашовой, в 1963 г. Королев, неудовлетворенный вариантом интерьера бытового отсека «Союза», попросил ее подготовить свое видение. Эскиз Балашовой в итоге был утвержден. С этого момента началась уникальная карьера космического дизайнера. Например, именно Балашова предложила принцип цветовой кодировки интерьера: условный «пол» окрашивался в зеленый цвет, а «потолок» и «стены» – в светлый, что создавало для космонавта интуитивное ощущение пространственной ориентации в условиях невесомости.
За несколько десятилетий работы в ОКБ-1 Балашова спроектировала интерьеры практически всех советских пилотируемых космических аппаратов и орбитальных станций. В корабле «Союз» она впервые решала задачу создания минимально комфортного жилого пространства в объеме, сопоставимом с салоном небольшого автомобиля. На орбитальной станции «Салют» Балашова спроектировала зонирование внутреннего пространства, выделила рабочую зону, зону отдыха, место для приема пищи и личное пространство каждого члена экипажа. Модули на орбитальной станции «Мир» имели свою функцию, и интерьер должен был не только обеспечивать удобство работы, но и помогать экипажу мгновенно ориентироваться при переходе между модулями. Вклад Балашовой и сегодня используется в проектировании пространства космических кораблей и МКС.
Невозможно представить человека в космосе без скафандра – именно он позволяет справиться с перегрузками и благополучно приземлиться на Землю. Испытательницей скафандра для Валентины Терешковой, а также другой космической техники стала Людмила Акимова (род. 1935). Член сборной СССР по парашютному спорту, Акимова поставила несколько международных рекордов и завоевала два серебра на первенстве мира. В начале 1960-х она работала инженером в Экспериментальном институте парашютно-десантного снаряжения, где испытывала новые типы парашютов. В испытательный космический отряд Акимова попала случайно: нужно было проверить средства спасения для первой женщины-космонавта, которые, очевидно, отличались от уже имевшихся средств для мужчин. Испытатель скафандров проверял снаряжение на работоспособность, герметичность, удобство и подвижность в экстремальных условиях. После каждого прыжка Акимова докладывала государственной комиссии о своих ощущениях и давала рекомендации по доработке скафандра. Например, фал, за который нужно было дернуть для отстрела аварийного запаса, был удобен только для мужских рук. Для женщины Акимова порекомендовала его удлинить, чтобы схватиться было проще. 16 июня 1963 г. стартовал «Восток-6» с Чайкой на борту. Приземление Валентины Терешковой произошло штатно в том числе благодаря и работе первой женщины-испытателя космической техники Людмилы Акимовой.