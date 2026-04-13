Вкалывают ли роботы

Вкалывают ли роботыКак автоматы восполняют кадровый дефицит в промышленности
Время, когда промышленные роботы были красивой витриной инноваций, постепенно уходит в прошлое. Еще недавно отношение бизнеса к роботизации сводилось к эффектным презентациям и демонстрационным стендам на выставках. Сегодня роботизация становится синонимом конкурентоспособности и эффективной юнит-экономики, где маржинальность считается в миллисекундах и сантиметрах.
Если оглянуться на последние 10 лет, крупный бизнес постоянно размышлял и сравнивал экономику человека и робота. И в этом противостоянии всякий раз выигрывал человек. На него не нужны колоссальные капитальные затраты (CAPEX), его не нужно покупать, не требуется сложная и дорогая интеграция его функционала в АСУТП (автоматизированную систему управления технологическим процессом) предприятия. Человек исторически был быстрее, мобильнее и универсальнее – при малейшей необходимости его можно было легко переориентировать на другую смежную задачу.