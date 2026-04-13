АЗС на Луне

АЗС на ЛунеЧто объединяет конфликт в Персидском заливе и миссию «Артемида-2»?
Война на Ближнем Востоке оттеснила на второй план другое важнейшее событие для будущего человечества – возобновление полетов к Луне. Но можно сказать, что удары американо-израильской коалиции по Ирану и миссию «Артемида-2» объединяет одно: в обоих случаях мы наблюдаем борьбу за контроль над важнейшими источниками энергии. Если Персидский залив – это углеводородный базис ближайших десятилетий, то Луна – «заначка» будущих веков.
В свое время высадка человека на Луну, по словам Нила Армстронга, стала «гигантским скачком для всего человечества». Тогда она носила скорее символичный характер. Но после первого шага стало непонятно, куда и зачем идти дальше. Сегодня от очередных полетов на Луну или в дальний космос ждут не «красивой картинки», а практических результатов, которые могли бы способствовать решению земных проблем. К примеру, обеспечить людей неограниченным объемом дешевых энергоресурсов.