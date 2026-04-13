Трамп из дома – «Меркосур» в пляс

Трамп из дома – «Меркосур» в плясКакие возможности для Латинской Америки открывают сложности США на Ближнем Востоке
Изоляционистская идеология трампизма, концепция «Америка превыше всего» с акцентом на внутренние дела и повышенным вниманием к внешней политике в ближнем зарубежье не были аннулированы иранской кампанией. Однако стало ясно, что те идеи, на которых Дональд Трамп приходил в Белый дом, американское руководство реализует весьма избирательно, поскольку ресурсы на реализацию гегемонистской политики имеют свои пределы.
Ближним подступам США было отведено одно из центральных мест в Стратегии национальной безопасности, опубликованной в конце ноября 2025 г. Западное полушарие фигурировало первым среди региональных приоритетов Вашингтона, и среди его целей на этом направлении были названы стабильность, недопущение постороннего враждебного присутствия в регионе, расширение американского влияния.