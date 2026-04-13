Капканы для кандидата

Капканы для кандидатаСнять с выборов все еще легко
Вышедший недавно обзор судебной практики по избирательным спорам интересен не столько тем, что в него вошло, куда важнее то, что осталось за скобками.
С одной стороны, Верховный суд (ВС) провел хорошую работу над ошибками и развеял ряд стойких заблуждений. Например, с легкой руки отдельных членов Центризбиркома суды считали незаконным извещение о проведении партийной конференции до публикации решения о назначении выборов. ВС развеял это суеверие, которое сильно связывало руки партиям в планировании предвыборных конференций. А вот отправлять извещение о партийной конференции в Минюст по электронной почте нельзя – нужно убедиться в его вручении. И пока даже Max тут не выручит – лучше не рисковать и доставить нарочным.
Обкатанная годами практика снятия с выборов так называемых партийных перебежчиков – кандидатов, выдвигающихся от новой партии, не прекратив членства в прежней, – тоже нашла отражение в обзоре. Все так же для прекращения членства в старой партии требуется приложить максимум усилий, получив на руки решение партийного органа о снятии с учета, иначе суд может снять кандидата с «просроченным» партбилетом.
В последнее время участились новости о переходе политиков и депутатов Госдумы из одной партии в другую. Захар Прилепин меняет партийную прописку со «Справедливой России» на «Родину», Ярослав Нилов и Андрей Свинцов ушли из ЛДПР, а их коллега Станислав Наумов вместо партии Жириновского выдвигается на праймериз «Единой России». Все эти политики теперь должны озаботиться наличием документов об официальном «разводе» с бывшей своей партией, иначе их ждет отказ в регистрации.
Также сохранены все позиции, касающиеся проверки подписных листов. Здесь все без изменений – заключение эксперта из местного УВД о подделке подписей нельзя перебить ничем, даже показаниями самого избирателя, который ставил подпись.
Повторены и прописные истины о сдаче финансового отчета: если он сдается на регистрацию, то должен быть подписан кандидатом лично, с приложением банковской справки об остатке средств на счете.
Отражен в обзоре и челябинский кейс со сгенерированными ИИ изображениями людей: они остаются под тотальным запретом, как и любые (стилизованные и узнаваемые) образы людей, живых и мертвых.
Этим списком оснований для снятия почти исчерпывается список «явных» ошибок, которые могут привести к снятию кандидатов. Но куда интереснее то, что осталось вне публичного внимания ВС. Например, в обзоре отмечены случаи снятия за иностранную судимость (когда кандидат был осужден в другой стране). Но обойден вниманием вопрос о «приговорах» украинских судов по «делам» российских депутатов, связанных с СВО. При всей очевидности абсурдности обвинений они имеют юридическую силу, и разъяснение ВС очень пригодилось бы.
Не отражены в обзоре и несколько нашумевших отказов в регистрации участникам СВО, которые не смогли лично сдать свои документы в избирком. Разные судебные инстанции смотрели на этот вопрос по-разному: одни считали, что такое право у них есть, потому что личная явка объективно затруднена. Но высшие судебные инстанции в конце концов заняли позицию, что исключение такого рода законом не предусмотрено. Большинство партий зовут участников СВО в ряды кандидатов, и проблема неизбежно будет стоять на повестке дня, а понятного ориентира по ней ВС так и не дал.
Наконец, злободневная для потенциальных кандидатов проблема зарубежных счетов также не отражена в обзоре. Многие кандидаты столкнулись с тем, что просто не могут от них избавиться, потому что иностранные контрагенты замораживают такие операции. Для жителей новых регионов в такой ситуации придумали так называемую крымскую оговорку. Суть ее в том, что кандидат, предприняв все возможные шаги, чтобы избавиться от иностранных активов, сообщает о них избиркому и получает регистрацию, несмотря на их наличие. Но эта норма действует только в отношении жителей нескольких регионов, а по всей остальной стране наблюдается чересполосица судебных решений. Одни суды следуют «духу закона» и применяют крымскую оговорку ко всем кандидатам, а другие, опираясь на букву закона, не применяют, что приводит к снятию кандидатов с выборов.
Для партийных списков остается один, но весьма суровый капкан, о котором в обзоре нет ни слова. В него не вошел костромской кейс. В Костроме в 2025 г. отказали в регистрации списка Партии соцзащиты в связи с неизбранием всех делегатов на партийную конференцию. Ранее такие нарушения не считались фатальными, если сохранялся кворум. Теперь же исходя из решения ВС обязательным для проведения региональной конференции является избрание всех делегатов, а если хотя бы один из них избран неправильно или является токсичным по другим параметрам (например, уличен в членстве в другой партии), то вся конференция по выдвижению незаконна. Это правило легко экстраполировать на федеральные съезды партий, ведь между ними и региональными конференциями нет различий с точки зрения требований закона к кворуму. Костромской кейс ставит перед партиями сложную задачу 100%-ного избрания и явки делегатов, а это весьма сложно даже в границах региона, не говоря о федеральных съездах.
В целом после обобщения судебной практики ВС все еще остается много зацепок для снятия с выборов кандидатов и партийных списков. На предстоящих выборах в Госдуму можно снова ожидать большого числа судов в связи с обжалованием отказа в праве дельнейшего участия в кампании отдельными политиками и целыми партиями.