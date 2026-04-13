Капканы для кандидата

Для партийных списков остается один, но весьма суровый капкан, о котором в обзоре нет ни слова. В него не вошел костромской кейс. В Костроме в 2025 г. отказали в регистрации списка Партии соцзащиты в связи с неизбранием всех делегатов на партийную конференцию. Ранее такие нарушения не считались фатальными, если сохранялся кворум. Теперь же исходя из решения ВС обязательным для проведения региональной конференции является избрание всех делегатов, а если хотя бы один из них избран неправильно или является токсичным по другим параметрам (например, уличен в членстве в другой партии), то вся конференция по выдвижению незаконна. Это правило легко экстраполировать на федеральные съезды партий, ведь между ними и региональными конференциями нет различий с точки зрения требований закона к кворуму. Костромской кейс ставит перед партиями сложную задачу 100%-ного избрания и явки делегатов, а это весьма сложно даже в границах региона, не говоря о федеральных съездах.