Горы ближе, чем кажется

Горы ближе, чем кажетсяКак наводнение в Дагестане учит нас географии
События в Дагестане – трагедия. Есть погибшие, налицо разрушенные дома, семьи, выброшенные из привычного порядка жизни, тысячи людей в зоне бедствия. В такие моменты прежде всего важны поддержка, солидарность и помощь. Но важно и разбирать причины. Паводок в Дагестане – жесткий урок для всей страны. Он касается того, как мы понимаем и развиваем свои горные территории. Мало кто знает, но Россия – горная страна: примерно половина ее субъектов имеют горную специфику.
Горные территории – эпицентры разнообразия. Именно здесь сходятся важнейшие линии мировой повестки: безопасность, включая защиту границ и устойчивость стратегически важных территорий, экология, вода, качество среды жизни, биоразнообразие и этнокультурные ландшафты. Горы формируют истоки рек, задают условия расселения, влияют на транспортную связность и стратегическую устойчивость государств. ООН выделяет горные территории в отдельное направление, действует Mountain Partnership, отмечается International Mountain Day, реализуются специальные программы в рамках FAO.