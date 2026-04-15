Пенсию просто так не дают

Пенсию просто так не даютЧто формирует реальный доход российского пенсионера
Размер будущей пенсии все меньше зависит от стажа и уровня дохода. Итоговая сумма все сильнее определяется личными решениями, участием работодателя и государства. Пенсия превращается из фиксированного результата в систему, где итог зависит от стратегии человека.
Размер государственной страховой пенсии складывается из двух элементов: продолжительности страхового стажа и количества заработанных пенсионных баллов. Чем больше человек официально работал и чем выше была его белая зарплата, тем больше взносов поступало в Социальный фонд и тем больше баллов он накопил. Итоговая сумма складывается из стоимости этих баллов и фиксированной выплаты, ежегодно индексируемой государством. По данным на 1 января 2026 г., средний размер назначенных пенсий составил 25 254,53 руб.