Пенсию просто так не дают

Размер государственной страховой пенсии складывается из двух элементов: продолжительности страхового стажа и количества заработанных пенсионных баллов. Чем больше человек официально работал и чем выше была его белая зарплата, тем больше взносов поступало в Социальный фонд и тем больше баллов он накопил. Итоговая сумма складывается из стоимости этих баллов и фиксированной выплаты, ежегодно индексируемой государством. По данным на 1 января 2026 г., средний размер назначенных пенсий составил 25 254,53 руб.