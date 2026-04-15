Инвесторы уходят из «тихой гавани»Почему падает спрос на коммерческую недвижимость
Спрос на офисы и склады в Московском регионе упал более чем в 2 раза. К таким неутешительным выводам пришли консультанты, подведя итоги I квартала 2026 г. Общий объем сделок с офисами снизился год к году с 330 000 до 169 000 кв. м, по данным компании Ricci. И это антирекорд с 2022 г. По складам, как отмечают в Bright Rich | Corfac International, поглощение сократилось с 980 000 до 409 147 кв. м. Это в целом по России. В Москве динамика оказалась более заметной, чем в целом по стране. По данным IBC Real Estate, здесь в I квартале было продано и сдано в аренду 336 000 кв. м, а это на 47% меньше, чем было годом ранее.
У этих сегментов абсолютно разный путь развития. Склады выстрелили в период пандемии коронавируса, когда на фоне стремительного развития рынка электронной коммерции маркетплейсы и классические ритейлеры активно набивали логистические портфели, создавая ажиотажный спрос. Офисы же после прикрытия массовой программы льготной ипотеки стали альтернативой жилью для инвесторов. Здесь активность стала следствием возвращения сотрудников с «удаленки», расширения штатов у отечественных игроков после ухода зарубежных компаний из России, а также продвижения программы столичной мэрии по созданию мест приложения труда. Все вместе эти факторы стимулировали инвесторов строить бизнес-центры и другую коммерческую недвижимость.
Несмотря на разный вектор развития, причины падения спроса у обоих субрынков оказались примерно одинаковыми. И основные – это ухудшение экономической ситуации, дорогие кредиты, высокая база прошлых лет.
Ритейлеры и дистрибуторы оптимизируют издержки, сокращая площади в логопарках, а покупатели офисов теряют интерес к таким помещениям из-за несоответствия ожидаемой доходности и реальных показателей. Таким образом, «тихая гавань» в лице такой недвижимости для инвесторов, похоже, закрылась. Впрочем, консультанты все еще надеются на лучшее.