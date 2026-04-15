Инвесторы уходят из «тихой гавани»

Спрос на офисы и склады в Московском регионе упал более чем в 2 раза. К таким неутешительным выводам пришли консультанты, подведя итоги I квартала 2026 г. Общий объем сделок с офисами снизился год к году с 330 000 до 169 000 кв. м, по данным компании Ricci. И это антирекорд с 2022 г. По складам, как отмечают в Bright Rich | Corfac International, поглощение сократилось с 980 000 до 409 147 кв. м. Это в целом по России. В Москве динамика оказалась более заметной, чем в целом по стране. По данным IBC Real Estate, здесь в I квартале было продано и сдано в аренду 336 000 кв. м, а это на 47% меньше, чем было годом ранее.