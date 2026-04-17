«Ивонна, принцесса Бургундская»: трагедия индивидуальности

В репертуаре Александринского театра появился вызывающе дерзкий спектакль молодого режиссера Хуго Эрикссена, решившегося поставить сложнейший текст мирового репертуара – пьесу Витольда Гомбровича «Ивонна, принцесса Бургундская» – в неожиданном для театра жанре комедийного хоррора. Это первая премьера по тексту классика польского авангарда в Александринке и первая большая роль звездной Анны Блиновой после вынужденного перерыва в работе. Несмотря на новаторскую внешнюю форму – спектакль балансирует на грани между откровенным фарсом и киноужастиком – страшные смыслы остались на месте. «Ивонна» Эрикссена, как и «Ивонна» Гомбровича, – это история про то, с какой маниакальной страстью люди уничтожают тех, кто не похож на них самих.