Мнения

«Ивонна, принцесса Бургундская»: трагедия индивидуальности

В Александринском театре впервые поставили абсурдистскую пьесу Витольда Гомбровича
Наталья Витвицкая , критик

В репертуаре Александринского театра появился вызывающе дерзкий спектакль молодого режиссера Хуго Эрикссена, решившегося поставить сложнейший текст мирового репертуара – пьесу Витольда Гомбровича «Ивонна, принцесса Бургундская» – в неожиданном для театра жанре комедийного хоррора. Это первая премьера по тексту классика польского авангарда в Александринке и первая большая роль звездной Анны Блиновой после вынужденного перерыва в работе. Несмотря на новаторскую внешнюю форму – спектакль балансирует на грани между откровенным фарсом и киноужастиком – страшные смыслы остались на месте. «Ивонна» Эрикссена, как и «Ивонна» Гомбровича, – это история про то, с какой маниакальной страстью люди уничтожают тех, кто не похож на них самих.

Витольд Гомбрович – фигура в истории мировой литературы знаковая. Польский писатель-эмигрант, уехавший в Аргентину за несколько дней до начала оккупации Польши немцами. На родину он не вернулся, а его произведения были запрещены в стране до 1986 г. В них он лихо соединял жанр политической пародии с психоанализом, а мучительные саморефлексии превращал в философские притчи. Главные темы Гомбровича – разоблачение любых мифов, подчиняющих себе человека, и утверждение индивидуальной свободы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте