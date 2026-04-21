Он легенда

А ведь Иркутского авиазавода могло и не быть, а значит, могло не быть и новейшего российского магистрального авиалайнера МС-21, создание которого подходит к концу. В советское время рассматривалась возможность постройки в Иркутске среднего бомбардировщика Ту-22М3, но от этого отказались и машину передали для серийного производства Казанскому авиазаводу. Вероятно, причиной этого стали ограниченные местной географией размеры авиазавода в Иркутске. Нетрудно себе представить, что в 1990-е гг. такой большой и не имевший экспортных перспектив самолет, как Ту-22М3, утянул бы Иркутский завод на дно. Вместо этого завод работал с ВВС Индии еще по советской программе лицензионного производства истребителя-бомбардировщика МиГ-27, установил прочные связи с индийской стороной, а затем через программу Су-30МКИ стал системообразующим для российского авиапрома предприятием.