Дума вышла из карантина

В апреле прошло всего четыре пленарных заседания Государственной думы. Это стало минимальным количеством депутатских собраний аж с февраля 2022 г. В связи с приближением старта избирательной кампании график и вовсе поменялся: теперь депутаты до конца сессии будут чередовать региональные и пленарные недели. В обычном режиме три недели отводятся для пребывания на Охотном Ряду и только одна – на поездки к избирателям. Теперь же депутатам предлагается поработать вахтовым методом: неделю в регионе, неделю в Москве.