Дума вышла из карантина

Дума вышла из карантинаЧем занимались депутаты в апреле
В апреле прошло всего четыре пленарных заседания Государственной думы. Это стало минимальным количеством депутатских собраний аж с февраля 2022 г. В связи с приближением старта избирательной кампании график и вовсе поменялся: теперь депутаты до конца сессии будут чередовать региональные и пленарные недели. В обычном режиме три недели отводятся для пребывания на Охотном Ряду и только одна – на поездки к избирателям. Теперь же депутатам предлагается поработать вахтовым методом: неделю в регионе, неделю в Москве.
Завершилась многолетняя практика сдачи всеми депутатами ПЦР-тестов перед участием в общих собраниях. Они могли это сделать бесплатно в здании либо в медицинском центре за свой счет. Ряд депутатов воспринимали это требование во многом как бессмысленное, поскольку пандемия коронавируса давно официально закончилась. Однако большая часть пожилых депутатов оставались в зоне риска, и повторения участи Владимира Жириновского, умершего официально в результате перенесенного COVID-19, никто не хотел.