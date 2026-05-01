Космический Вавилон: равное партнерство и путь в будущее

Космический Вавилон: равное партнерство и путь в будущееРоссия входит в эпоху конкуренции орбитальных проектов и должна научиться выстраивать гибкие модели сотрудничества
Космическая деятельность, с одной стороны, это арена неизбежного международного соперничества, поскольку космос – общая территория, на которой действуют все страны независимо от границ, а успехи космической отрасли – лучшая реклама технологического превосходства и общего лидерства. Из современных событий можно отметить, например, неприкрытые проявления новой лунной гонки по полету человека на Луну между Китаем и США, опережающие попытки принятия в нескольких странах национального законодательства по правилам раздела космических и лунных ресурсов. Дополнительно усложняет картину конкуренция многочисленных частных компаний, некоторые из которых становятся более значимы, чем иные национальные космические агентства, и начинают настойчиво продвигать свои интересы и на традиционно межгосударственных площадках.
С другой стороны, общность стратегических целей по продвижению человечества в космос, необходимость соединения усилий для достижения наилучших результатов, в некотором смысле, наибольшая удаленность от конкретных земных конфликтов создают прочную основу и для устойчивого международного сотрудничества. Уместно вспомнить, например, программу «Союз» – «Аполлон», послужившую в 1970-е гг. прошлого века одним из первых символов эпохи разрядки в противостоянии СССР и США.