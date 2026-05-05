Стартап одного автора

Стартап одного автораКак вайбкодинг меняет ДНК технологических проектов
В феврале Apple приобрела стартап invrs.io. Согласно условиям сделки, помимо технологии в корпорацию перешел и единственный сотрудник стартапа – основатель Мартин Шуберт, создавший продукт в 2023 г. Компания разрабатывает открытые фреймворки для фотонных исследований и оптики с использованием ИИ. Apple фактически купила экспертизу одного человека – и это точный маркер того, как меняется ценность в технологической индустрии.
Еще недавно запуск технологического стартапа предполагал наличие команды: как минимум двух основателей – с техническими и с бизнес-навыками. Но сегодняшняя практика показывает, что даже один специалист – не обязательно профессиональный разработчик – способен за недели создать рабочий прототип, инвестировав бюджет, равный стоимости пары чашек кофе. Такой прорыв стал возможным благодаря технологии вайбкодинга.