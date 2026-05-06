Контент без цены

Контент без ценыВыживет ли журналистика под натиском новых технологий
«Коммерсантъ» 4 мая написал, что разработчики и издатели в рамках нового законопроекта о регулировании ИИ обсуждают право на использование контента СМИ для обучения нейросетей. Текущая версия документа предусматривает бесплатный доступ к материалам, поэтому в компаниях настаивают на сохранении авторского права на материалы за СМИ, а также заключении лицензионных договоров.
Есть соблазн назвать это спором о технологиях. На самом деле это спор о собственности.
Понятно, что дискуссия о том, кому принадлежит текст, в дни, когда его можно бесконечно перерабатывать, пересобирать и воспроизводить без прямого цитирования, довольна стара. Но тем не менее вопрос остается нерешенным. И для представителей СМИ он стоит остро. Именно поэтому издатели публично и кулуарно настаивают на, казалось бы, базовой вещи: сохранении авторского права и введении лицензий.
Тут речь не про страх перед новыми технологиями, а про то, как журналистам дальше выживать. И если они не выживут – кто будет давать питательный корм если не читателю, то тому же ИИ.
Есть и эмоциональный аспект. Я сама, например, начала пользоваться ИИ относительно недавно и признаю все его прелести. Но подсознательно уже начала ревновать к нему. Ведь для большинства тех, кто сам создает контент, важен процесс написания, во время которого формируются новые мысли.
Аргументация представителей СМИ сводится к тому, что контент – это не «сырье» ИИ, возникающее автоматически, а результат вложений в работу редакции и прогресс корреспондентов, в проверку фактов, в юридические риски и проч. Бесплатное использование продукта, для создания которого эти затраты были произведены, фактически означает скрытое финансирование ИИ-разработчиков за счет медиабизнеса.
Более того, в относительно далекой перспективе это может привести к снижению качества журналистики. Особенно если производство уникальных новостей перестанет окупаться.
Но разработчики, в свою очередь, тоже говорят о важных вещах – быстром развитии отечественных технологий и стратегических рисках в условиях глобальной гонки. Ограничение доступа к данным, особенно на этапе обучения моделей, способно затормозить создание конкурентоспособных решений – с этим трудно не согласиться.
Пока ясно одно – вопрос использования контента СМИ для обучения ИИ напрямую касается медиарынка. И от того, как этот вопрос будет решен, зависит будущее индустрии и качество публичной информации.