Главная / Мнения /

Контент без цены

Выживет ли журналистика под натиском новых технологий
Яна Суринская , редактор группы правовой информации

«Коммерсантъ» 4 мая написал, что разработчики и издатели в рамках нового законопроекта о регулировании ИИ обсуждают право на использование контента СМИ для обучения нейросетей. Текущая версия документа предусматривает бесплатный доступ к материалам, поэтому в компаниях настаивают на сохранении авторского права на материалы за СМИ, а также заключении лицензионных договоров.

Есть соблазн назвать это спором о технологиях. На самом деле это спор о собственности.

Понятно, что дискуссия о том, кому принадлежит текст, в дни, когда его можно бесконечно перерабатывать, пересобирать и воспроизводить без прямого цитирования, довольна стара. Но тем не менее вопрос остается нерешенным. И для представителей СМИ он стоит остро. Именно поэтому издатели публично и кулуарно настаивают на, казалось бы, базовой вещи: сохранении авторского права и введении лицензий.

Тут речь не про страх перед новыми технологиями, а про то, как журналистам дальше выживать. И если они не выживут – кто будет давать питательный корм если не читателю, то тому же ИИ.

Есть и эмоциональный аспект. Я сама, например, начала пользоваться ИИ относительно недавно и признаю все его прелести. Но подсознательно уже начала ревновать к нему. Ведь для большинства тех, кто сам создает контент, важен процесс написания, во время которого формируются новые мысли.

Использовать данные для обучения ИИ можно будет без разрешения их владельца

Аргументация представителей СМИ сводится к тому, что контент – это не «сырье» ИИ, возникающее автоматически, а результат вложений в работу редакции и прогресс корреспондентов, в проверку фактов, в юридические риски и проч. Бесплатное использование продукта, для создания которого эти затраты были произведены, фактически означает скрытое финансирование ИИ-разработчиков за счет медиабизнеса.

Более того, в относительно далекой перспективе это может привести к снижению качества журналистики. Особенно если производство уникальных новостей перестанет окупаться.

Но разработчики, в свою очередь, тоже говорят о важных вещах – быстром развитии отечественных технологий и стратегических рисках в условиях глобальной гонки. Ограничение доступа к данным, особенно на этапе обучения моделей, способно затормозить создание конкурентоспособных решений – с этим трудно не согласиться.

Пока ясно одно – вопрос использования контента СМИ для обучения ИИ напрямую касается медиарынка. И от того, как этот вопрос будет решен, зависит будущее индустрии и качество публичной информации.

