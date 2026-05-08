«Дом 21. В гостях у художников»: искусство коммунального быта

Май Митурич скачет на игрушечном коне, пока его родители через стенку беседуют с Александром Лабасом. У Александра Древина и Надежды Удальцовой ведутся споры об искусстве обжективизма. В другой квартире, напоминающей монашескую келью, Владимир Фаворский трудится над гравюрами к стихам Самуила Маршака. У Родченко и Степановой играют в маджонг Владимир Маяковский и Лиля Брик, а Сергей Сенькин записывает свои впечатления о встрече с Владимиром Лениным. Все эти сцены проносятся перед внутренним взором посетителей выставки.