«Дом 21. В гостях у художников»: искусство коммунального быта«Зотов» приглашает в путешествие по квартирам художников первой половины ХХ века
Когда в 2022 г. Центр «Зотов» впервые открыл свои двери для посетителей, он позиционировался как площадка для популяризации наследия конструктивизма. Скоро замысел трансформировался, а выставки стали все глубже погружать посетителей в широкий культурный контекст эпохи 1920–1930-х. Новый проект «Дом 21. В гостях у художников» отражает эту трансформацию как нельзя лучше. Формально он выстроен вокруг работ художников той поры, но их быту, неотделимому от искусства, заслуженно уделяется равное внимание.
Май Митурич скачет на игрушечном коне, пока его родители через стенку беседуют с Александром Лабасом. У Александра Древина и Надежды Удальцовой ведутся споры об искусстве обжективизма. В другой квартире, напоминающей монашескую келью, Владимир Фаворский трудится над гравюрами к стихам Самуила Маршака. У Родченко и Степановой играют в маджонг Владимир Маяковский и Лиля Брик, а Сергей Сенькин записывает свои впечатления о встрече с Владимиром Лениным. Все эти сцены проносятся перед внутренним взором посетителей выставки.