Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RGBITR784,08+0,07%
Главная / Мнения /

Турция может поспешить с выборами

Главная оппозиционная партия страны разделилась
Нурлан Гасымов , корреспондент по СНГ отдела «Международный опыт» газеты «Ведомости»

Ведущая оппозиционная партия Турции – Народно-Республиканская партия (НРП), основанная еще в 1919 г. в период войны за независимость сторонниками Кемаля Ататюрка, впервые в своей истории столкнулась с проблемой раскола. Поводом для этого послужило решение Апелляционного суда в Анкаре 21 мая об аннулировании итогов 38-го партийного съезда в 2023 г., в ходе которого нынешний лидер Озгюр Озель якобы незаконно занял пост председателя. Кроме того, суд постановил восстановить в должности предыдущего главу Кемаля Кылычдароглу, руководившего организацией 13 лет.

Решение столичного суда рискует изменить политический ландшафт по всей стране. Сам Озель отказался выполнять требования судей и теперь намерен обжаловать решение в Верховном суде. Сторонники политика забаррикадировались в центральном штабе НРП в Анкаре и согласны покинуть здание лишь после проведения внеочередного съезда партии. Одновременно 95 из 96 депутатов-республиканцев экстренно избрали Озеля председателем парламентской группы оппозиционной партии в Великом национальном собрании (однопалатный парламент, всего у НРП там 138 мандатов из 600). На закрытой встрече фракции политик пригрозил бороться за сохранение единства оппозиционной организации в стенах парламента, если его соратники потеряют контроль над центральным штабом.

Кылычдароглу приветствовал решение судей и призвал своих однопартийцев не совершать действий, «противоречащих партийной культуре и дисциплине», а также предупредил, что в отношении нарушителей будут приняты «необходимые меры». Он официально попросил сотрудников правоохранительных органов обеспечить контроль над зданием центрального штаба в Анкаре, которое с утра 24 мая осаждается сотнями его сторонников. На этом фоне Кылычдароглу уволил из партии трех адвокатов из окружения Озеля, а проведение внеочередного съезда для разрешения кризиса назвал преждевременным.

Текущий внутрипартийный кризис, несмотря на риск раскола НРП, по всей видимости, отвечает интересам Кылычдароглу: 77-летний политик не растерял политических амбиций, а текущие события, вероятно, дают ему возможность консолидировать партию вокруг себя, избавившись от неугодных однопартийцев.

Безусловно, заинтересованы в возвращении Кылычдароглу в руководство НРП в правящей Партии справедливости и развития (ПСР, 275 мандатов), а также президент Реджеп Эрдоган, особенно в контексте исторической победы НРП на местных выборах в 2024 г. под председательством Озеля. На фоне успехов последнего Кылычдароглу выглядит более удобным спарринг-партнером Эрдогана, особенно после его поражения на президентских выборах в 2023 г. Почти наверняка продолжение кризиса в оппозиционном лагере приведет к досрочным парламентским и президентским выборам вместо запланированных на 2028 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте