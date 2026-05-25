Турция может поспешить с выборами

Турция может поспешить с выборамиГлавная оппозиционная партия страны разделилась
Ведущая оппозиционная партия Турции – Народно-Республиканская партия (НРП), основанная еще в 1919 г. в период войны за независимость сторонниками Кемаля Ататюрка, впервые в своей истории столкнулась с проблемой раскола. Поводом для этого послужило решение Апелляционного суда в Анкаре 21 мая об аннулировании итогов 38-го партийного съезда в 2023 г., в ходе которого нынешний лидер Озгюр Озель якобы незаконно занял пост председателя. Кроме того, суд постановил восстановить в должности предыдущего главу Кемаля Кылычдароглу, руководившего организацией 13 лет.
Решение столичного суда рискует изменить политический ландшафт по всей стране. Сам Озель отказался выполнять требования судей и теперь намерен обжаловать решение в Верховном суде. Сторонники политика забаррикадировались в центральном штабе НРП в Анкаре и согласны покинуть здание лишь после проведения внеочередного съезда партии. Одновременно 95 из 96 депутатов-республиканцев экстренно избрали Озеля председателем парламентской группы оппозиционной партии в Великом национальном собрании (однопалатный парламент, всего у НРП там 138 мандатов из 600). На закрытой встрече фракции политик пригрозил бороться за сохранение единства оппозиционной организации в стенах парламента, если его соратники потеряют контроль над центральным штабом.
Кылычдароглу приветствовал решение судей и призвал своих однопартийцев не совершать действий, «противоречащих партийной культуре и дисциплине», а также предупредил, что в отношении нарушителей будут приняты «необходимые меры». Он официально попросил сотрудников правоохранительных органов обеспечить контроль над зданием центрального штаба в Анкаре, которое с утра 24 мая осаждается сотнями его сторонников. На этом фоне Кылычдароглу уволил из партии трех адвокатов из окружения Озеля, а проведение внеочередного съезда для разрешения кризиса назвал преждевременным.
Текущий внутрипартийный кризис, несмотря на риск раскола НРП, по всей видимости, отвечает интересам Кылычдароглу: 77-летний политик не растерял политических амбиций, а текущие события, вероятно, дают ему возможность консолидировать партию вокруг себя, избавившись от неугодных однопартийцев.
Безусловно, заинтересованы в возвращении Кылычдароглу в руководство НРП в правящей Партии справедливости и развития (ПСР, 275 мандатов), а также президент Реджеп Эрдоган, особенно в контексте исторической победы НРП на местных выборах в 2024 г. под председательством Озеля. На фоне успехов последнего Кылычдароглу выглядит более удобным спарринг-партнером Эрдогана, особенно после его поражения на президентских выборах в 2023 г. Почти наверняка продолжение кризиса в оппозиционном лагере приведет к досрочным парламентским и президентским выборам вместо запланированных на 2028 г.