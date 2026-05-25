Турция может поспешить с выборами

Безусловно, заинтересованы в возвращении Кылычдароглу в руководство НРП в правящей Партии справедливости и развития (ПСР, 275 мандатов), а также президент Реджеп Эрдоган, особенно в контексте исторической победы НРП на местных выборах в 2024 г. под председательством Озеля. На фоне успехов последнего Кылычдароглу выглядит более удобным спарринг-партнером Эрдогана, особенно после его поражения на президентских выборах в 2023 г. Почти наверняка продолжение кризиса в оппозиционном лагере приведет к досрочным парламентским и президентским выборам вместо запланированных на 2028 г.