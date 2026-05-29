«Идиот»: поэзия страдания

Перед нами спектакль, не имеющий ничего общего с иллюстрацией канонического текста. Это скорее бережно и любовно выстроенный мир Достоевского, в котором помимо Аглаи, Настасьи Филипповны и Рогожина существует Раскольников и старуха-процентщица. Тонышев не пытается объединить произведения, только делает намек на то, что абсолютно все герои русского классика могли встретиться на пути князя Мышкина и с большой долей вероятности свести его с ума. Полифоничность романа разрастается до тотальной метафоры мироустройства «по Достоевскому». Все связаны со всеми, и все несчастны. А там, где лгут, мракобесничают, жгут состояния в камине, судьба «положительно прекрасного человека» предрешена.