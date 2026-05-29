«Идиот»: поэзия страдания

«Идиот»: поэзия страданияСергей Тонышев поставил умопомрачительно красивый спектакль о «князе Христе»
В репертуаре Театра им. Пушкина появился потенциальный хит – спектакль «Идиот» по одноименному роману Федора Достоевского. Поставил его Сергей Тонышев, режиссер, много и уверенно работающий на главных московских сценах: на его счету «Фауст» в «Сатириконе», «Герой нашего времени» в Театре на Таганке, шпаликовская дилогия в Студии театрального искусства. Тонышев – адепт глубокого психологизма и многомерных сценических метафор. В романе Достоевского его заинтересовал не экзистенциально-аналитический взгляд на природу страданий, но ощущение хрупкого чуда, возникающего вопреки.
Перед нами спектакль, не имеющий ничего общего с иллюстрацией канонического текста. Это скорее бережно и любовно выстроенный мир Достоевского, в котором помимо Аглаи, Настасьи Филипповны и Рогожина существует Раскольников и старуха-процентщица. Тонышев не пытается объединить произведения, только делает намек на то, что абсолютно все герои русского классика могли встретиться на пути князя Мышкина и с большой долей вероятности свести его с ума. Полифоничность романа разрастается до тотальной метафоры мироустройства «по Достоевскому». Все связаны со всеми, и все несчастны. А там, где лгут, мракобесничают, жгут состояния в камине, судьба «положительно прекрасного человека» предрешена.