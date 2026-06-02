Конфликт не интересен

Конфликт не интересенЧем занимались в мае депутаты Государственной думы
Госдума в мае провела лишь четыре заседания, на которых депутаты больше голосовали за, чем против. Были приняты 42 федеральных закона и отклонены семь. Причем два отклоненных проекта ранее были поддержаны в первом чтении. Первый касался актуального для марта 2022 г. введения внешнего управления в иностранных компаниях, ушедших из России. Вопрос был оперативно урегулирован президентскими указами, а проект в Думе остался. Второй – о праве властей Москвы вместо Госавтоинспекции выписывать водителям штрафы по ряду статей КоАПа. Проект после одобрения концепции был припаркован на девять лет, и теперь похоже, что ведомство все-таки отбилось от передачи части своих полномочий столице. Зато совсем скоро депутаты заберут у ГИБДД многолетнюю привилегию распоряжаться «красивыми» номерами автомобилей, сделав с подачи партии «Новые люди» процедуру прозрачной и легальной.
Май стал первым месяцем, когда депутаты начали работать по новому графику – чередовать пленарную и региональную недели. До этого депутаты лишь после трех пленарных недель успевали на семь дней уехать «отдохнуть» к своим избирателям. Изменение связано как с приближением старта избирательной кампании, так и тем, что депутаты научились рассматривать законопроекты в еще более сжатые сроки. Дискуссию в зале заседаний создают одни и те же люди, которых можно пересчитать по пальцам двух рук. Оппозиционным фракциям публичный конфликт в зале заседаний как будто стал не интересен, они предпочитают молча воздерживаться при голосовании или нажимать кнопки «против». Бывает и обратное: вопреки бурной и продолжительной дискуссии голосование может оказаться вполне единодушным.