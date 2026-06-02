Конфликт не интересен

Госдума в мае провела лишь четыре заседания, на которых депутаты больше голосовали за, чем против. Были приняты 42 федеральных закона и отклонены семь. Причем два отклоненных проекта ранее были поддержаны в первом чтении. Первый касался актуального для марта 2022 г. введения внешнего управления в иностранных компаниях, ушедших из России. Вопрос был оперативно урегулирован президентскими указами, а проект в Думе остался. Второй – о праве властей Москвы вместо Госавтоинспекции выписывать водителям штрафы по ряду статей КоАПа. Проект после одобрения концепции был припаркован на девять лет, и теперь похоже, что ведомство все-таки отбилось от передачи части своих полномочий столице. Зато совсем скоро депутаты заберут у ГИБДД многолетнюю привилегию распоряжаться «красивыми» номерами автомобилей, сделав с подачи партии «Новые люди» процедуру прозрачной и легальной.