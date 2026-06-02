Улыбка из архива

В этом интервью Гагарин поражает не тем, что говорит. А тем, как говорит. Его ведь привыкли воспринимать уже как символ научного прорыва и советского триумфа. Но на этой черно-белой пленке вовсе не символ. Там появляется молодой мужчина 27 лет. Он улыбается. Смущается и смотрит вниз. Отвечает на вопросы журналистов без пафоса и производит впечатление человека, который пока еще не до конца осознал масштаб сделанного и тем более, что сейчас особенно цепляет, никак не акцентирует собственную исключительность.