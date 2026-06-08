Куда уходят инжереные кадры

На фоне разговоров о технологическом суверенитете в России все чаще звучит тезис о кадровом дефиците. Но проблема глубже, чем просто нехватка людей. Возник разрыв между системой подготовки инженеров и условиями, которые рынок предлагает им после выпуска. По данным SuperJob, только 15% выпускников инженерных специальностей работают по своему профилю. Остальные уходят в IT, коммерцию, финансы и управление.