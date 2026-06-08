Куда уходят инжереные кадры

Куда уходят инжереные кадрыРоссия столкнулась с дефицитом специалистов, который может помешать развитию технологическоого суверенитета
На фоне разговоров о технологическом суверенитете в России все чаще звучит тезис о кадровом дефиците. Но проблема глубже, чем просто нехватка людей. Возник разрыв между системой подготовки инженеров и условиями, которые рынок предлагает им после выпуска. По данным SuperJob, только 15% выпускников инженерных специальностей работают по своему профилю. Остальные уходят в IT, коммерцию, финансы и управление.
Проблема не в качестве инженерного образования. Российские технические вузы по-прежнему готовят сильных специалистов, но экономика долгое время проигрывала конкуренцию за этих людей другим отраслям. Значительная часть опытных инженерных кадров постепенно приближается к возрасту выхода с рынка труда, а подготовка новой кадровой смены требует времени, особенно на фоне демографической ямы. Пока же молодые специалисты значительно чаще выбирают отрасли с более высокими доходами и понятными карьерными перспективами.