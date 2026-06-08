Мистика на ПМЭФе

Продолжение афоризма из «Мастера и Маргариты» – «Сами предложат и сами все дадут» – сбылось в главный день ПМЭФа, когда проходило пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. На нем Путин объявил, что порог выручки бизнеса для уплаты НДС будет зафиксирован на уровне 20 млн руб., хотя принятый в прошлом году закон предусматривал постепенное его снижение – до 15 млн руб. в 2027 г. и 10 млн руб. в 2028 г. Как позже уточнил Силуанов, текущий порог будет заморожен как минимум на три года, решение высвободит бизнесу по 50 млрд руб. в год. Мера коснется 200 000 предпринимателей, уточнил министр экономического развития Максим Решетников.