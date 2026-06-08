Мистика на ПМЭФе

Мистика на ПМЭФеПочему для малого бизнеса не будут повышать налоговую нагрузку
В первый день ПМЭФа, когда проходил Форум МСП, на многих сессиях небольшой бизнес мог воспользоваться большими трибунами, чтобы о чем-то попросить. Но не сделал этого. Может быть, и правильно, если руководствоваться наставлением Воланда Маргарите в романе Булгакова: «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас».
А в кулуарах бизнес признавался, что «зажимают». Речь не только об обязательной маркировке товаров и высокой ставке, но и, например, о проблемах с каналами продвижения, законе о рекламе, который обязывает менять вывески на иностранном языке, и др. Речь и о налогах. На макроэкономической сессии на следующий день после Форума МСП министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что поступления НДС растут (динамика фактически отражает рост оборота). То есть палку власти не перегнули.
Продолжение афоризма из «Мастера и Маргариты» – «Сами предложат и сами все дадут» – сбылось в главный день ПМЭФа, когда проходило пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. На нем Путин объявил, что порог выручки бизнеса для уплаты НДС будет зафиксирован на уровне 20 млн руб., хотя принятый в прошлом году закон предусматривал постепенное его снижение – до 15 млн руб. в 2027 г. и 10 млн руб. в 2028 г. Как позже уточнил Силуанов, текущий порог будет заморожен как минимум на три года, решение высвободит бизнесу по 50 млрд руб. в год. Мера коснется 200 000 предпринимателей, уточнил министр экономического развития Максим Решетников.
Но не будем придавать всему произошедшему магический смысл. Накануне форума деловые объединения проделали достаточно много работы, чтобы донести предложение до первого лица. Глава РСПП Александр Шохин говорил «Ведомостям», что порог необходимо сохранить. По его мнению, при таком сценарии добросовестный бизнес, который «не попадет в зону ужесточения», выживет и будет развиваться. «Опора России» просила власти не снижать далее порог по доходам для уплаты НДС, говорил «Ведомостям» глава делового объединения Александр Калинин.
Все произошедшее означает лишь одно: канал связи между бизнесом и властями работает.