Третья рамка

Но те, кто обеспечивает этот рост, – платформенно занятые и самозанятые – до сих пор в правовом вакууме. Их статус не определен, а над режимом налога на профессиональный доход (НПД) висит угроза отмены. Эксперимент заканчивается в 2028 г., и единого мнения у чиновников и депутатов нет. В подвешенном состоянии оказывается примерно каждый четвертый работник. При этом НПД доказал эффективность: число самозанятых превысило 15 млн, в бюджет за время эксперимента поступило свыше 270 млрд руб. налогов.