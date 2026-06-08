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Третья рамка

Почему нельзя жестко регулировать платформенную экономику
Дарья Митина , председатель профсоюза «Новый труд»

Еще пару лет назад о российской платформенной экономике говорили как о временном явлении. Сегодня этот сектор формирует 8,5% ВВП, несколько цифровых платформ выходят на триллионные обороты, а десятки миллионов граждан зарабатывают через приложения и платят налоги. Цифровая экономика стала системообразующей.

Но те, кто обеспечивает этот рост, – платформенно занятые и самозанятые – до сих пор в правовом вакууме. Их статус не определен, а над режимом налога на профессиональный доход (НПД) висит угроза отмены. Эксперимент заканчивается в 2028 г., и единого мнения у чиновников и депутатов нет. В подвешенном состоянии оказывается примерно каждый четвертый работник. При этом НПД доказал эффективность: число самозанятых превысило 15 млн, в бюджет за время эксперимента поступило свыше 270 млрд руб. налогов.

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