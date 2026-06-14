Американская империя и развязанные ею войны: как Дональд Трамп отмечает 80-летие

Основной элемент этого плана – взятие под полный контроль Западного полушария, которое традиционно считается зоной американского влияния. А как нас учит история международных отношений, гегемония в своем регионе – ключ к гегемонии мировой. И США это знают лучше других. Именно поэтому, запирая свой «задний двор», они одновременно лишают других такой возможности в их вотчинах. Далеко за примерами ходить не надо: Китай сдерживается за счет Тайваня и региональных союзников США в АТР, Россия – за счет НАТО. И хотя администрация заинтересована в прекращении украинского конфликта, нельзя сказать, что она оставит попытки сдерживания Москвы.