Чему нас учат ИИ и школа

Чему нас учат ИИ и школаКак выстроить культуру применения нейросетей в образовании
Школьники и студенты активно используют искусственный интеллект (ИИ) независимо от того, готова к этому система образования или нет. По данным ряда опросов, 71% российских учеников регулярно пользуются ИИ для учебы. Дискуссии о том, можно ли полностью исключить эти технологии из образования, теряют практический смысл.
Вопрос в другом: какую роль мы отведем этой технологии. ИИ может стать способом быстро получить готовый ответ. А может – инструментом, который помогает ученику глубже разобраться в материале, не подменяя самостоятельное мышление.
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