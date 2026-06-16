Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TNSE3 400+1,19%CNY Бирж.10,653+0,46%IMOEX2 542,84+1,09%RTSI1 105,64+0,33%RGBI118,54+0,09%RGBITR784,27+0,22%
Главная / Мнения /

Чему нас учат ИИ и школа

Как выстроить культуру применения нейросетей в образовании
Дарья Козлова , директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭКа Vygon Consulting

Школьники и студенты активно используют искусственный интеллект (ИИ) независимо от того, готова к этому система образования или нет. По данным ряда опросов, 71% российских учеников регулярно пользуются ИИ для учебы. Дискуссии о том, можно ли полностью исключить эти технологии из образования, теряют практический смысл.

Вопрос в другом: какую роль мы отведем этой технологии. ИИ может стать способом быстро получить готовый ответ. А может – инструментом, который помогает ученику глубже разобраться в материале, не подменяя самостоятельное мышление.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь