Чему нас учат ИИ и школа

Школьники и студенты активно используют искусственный интеллект (ИИ) независимо от того, готова к этому система образования или нет. По данным ряда опросов, 71% российских учеников регулярно пользуются ИИ для учебы. Дискуссии о том, можно ли полностью исключить эти технологии из образования, теряют практический смысл.