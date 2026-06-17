У закрытого пролива

У закрытого проливаПроиграла ли Америка войну с Ираном
После того как меморандум о прекращении боевых действий между США и Ираном начал походить на что-то более реальное, чем привычные словесные интервенции президента США Дональда Трампа, с обоих политических флангов – и от правых республиканцев, и от демократов – стали слышны рассуждения, что он проиграл войну.
Под этими политическими обвинениями есть объективная основа. Самая мощная армия в мире вместе с самым сильным региональным союзником в виде Израиля, а также, что официально не афишируется, накачанными западным оружием соседями Ирана (например, ОАЭ) внешне нанесли огромный ущерб иранским вооруженным силам. Они действительно утопили почти все крупные корабли иранского флота, уничтожили или загнали в укрытия и так слабую иранскую авиацию и ПВО, нанесли тяжелые потери военной промышленности. И более того, уничтожили большую часть верховного командования. Трамп не устает повторять это как мантру.
Но тяжелый удар по иранской военной машине не сломал ее. Она сохранила управляемость из-за заблаговременной передачи командных функций на низовые уровни. А успех в уничтожении запасов баллистических ракет и беспилотников – единственных средств, которые могли наносить удары по иранским противникам – был, как выяснилось, далеко не всеобъемлющим. США понесли достаточно ограниченные и часто случайные потери своих воздушных сил (не считая порядка 30 крупных беспилотников Reaper, которые играли важную роль в разведке иранских целей). Ни одного корабля ВМС США, по известным данным, иранцам поразить не удалось.
Но в результате с помощью достаточно ограниченных ударов Иран смог блокировать судоходство в Ормузском проливе. А самый мощный в мире американский флот не смог его разблокировать. И именно это можно считать крупной военной неудачей США. Она и привела к попыткам заключить договоренность, главной частью которой является разблокирование пролива со стороны Ирана в обмен на снятие американской блокады иранских портов. Эта блокада, кстати, тоже не была эффективной на 100%, хотя и в значительной степени парализовала торговлю Ирана.
Если военные действия возобновятся, есть ли у США наготове военные средства не допустить повторной блокады Ормуза? В этом есть сомнения. И как раз отсутствие таких средств может стать гарантией относительно длительного перемирия.