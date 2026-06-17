У закрытого пролива

Но в результате с помощью достаточно ограниченных ударов Иран смог блокировать судоходство в Ормузском проливе. А самый мощный в мире американский флот не смог его разблокировать. И именно это можно считать крупной военной неудачей США. Она и привела к попыткам заключить договоренность, главной частью которой является разблокирование пролива со стороны Ирана в обмен на снятие американской блокады иранских портов. Эта блокада, кстати, тоже не была эффективной на 100%, хотя и в значительной степени парализовала торговлю Ирана.