Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PHOR5 961-2,28%CNY Бирж.10,73+0,72%IMOEX2 490,52-2,06%RTSI1 087,58-1,63%RGBI118,4-0,08%RGBITR783,63-0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

У закрытого пролива

Проиграла ли Америка войну с Ираном
Алексей Никольский , редактор отдела «Международный опыт» газеты «Ведомости»

После того как меморандум о прекращении боевых действий между США и Ираном начал походить на что-то более реальное, чем привычные словесные интервенции президента США Дональда Трампа, с обоих политических флангов – и от правых республиканцев, и от демократов – стали слышны рассуждения, что он проиграл войну.

Под этими политическими обвинениями есть объективная основа. Самая мощная армия в мире вместе с самым сильным региональным союзником в виде Израиля, а также, что официально не афишируется, накачанными западным оружием соседями Ирана (например, ОАЭ) внешне нанесли огромный ущерб иранским вооруженным силам. Они действительно утопили почти все крупные корабли иранского флота, уничтожили или загнали в укрытия и так слабую иранскую авиацию и ПВО, нанесли тяжелые потери военной промышленности. И более того, уничтожили большую часть верховного командования. Трамп не устает повторять это как мантру.

Но тяжелый удар по иранской военной машине не сломал ее. Она сохранила управляемость из-за заблаговременной передачи командных функций на низовые уровни. А успех в уничтожении запасов баллистических ракет и беспилотников – единственных средств, которые могли наносить удары по иранским противникам – был, как выяснилось, далеко не всеобъемлющим. США понесли достаточно ограниченные и часто случайные потери своих воздушных сил (не считая порядка 30 крупных беспилотников Reaper, которые играли важную роль в разведке иранских целей). Ни одного корабля ВМС США, по известным данным, иранцам поразить не удалось.

Но в результате с помощью достаточно ограниченных ударов Иран смог блокировать судоходство в Ормузском проливе. А самый мощный в мире американский флот не смог его разблокировать. И именно это можно считать крупной военной неудачей США. Она и привела к попыткам заключить договоренность, главной частью которой является разблокирование пролива со стороны Ирана в обмен на снятие американской блокады иранских портов. Эта блокада, кстати, тоже не была эффективной на 100%, хотя и в значительной степени парализовала торговлю Ирана.

Если военные действия возобновятся, есть ли у США наготове военные средства не допустить повторной блокады Ормуза? В этом есть сомнения. И как раз отсутствие таких средств может стать гарантией относительно длительного перемирия.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь