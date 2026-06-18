Требуйте долива после открытия пролива

Требуйте долива после открытия проливаВернется ли нефтяной рынок на круги своя после открытия Ормуза
На первый взгляд разблокировка Ормуза должна вернуть рынки углеводородного сырья на круги своя. Ряд ведущих аналитических центров прогнозируют падение нефтяных котировок до уровня $75–80, не исключается также сценарий, при котором они могут опуститься до $65–70. Этому есть ряд причин. Во-первых, возобновление поставок из Персидского залива: в регионе простаивало около 10 000 скважин, обеспечивавших порядка 15% мировой добычи. Их возвращение в эксплуатацию займет от нескольких недель до нескольких месяцев, т. е. предложение будет стабильно нарастать.
Во-вторых, ближневосточный кризис спровоцировал наращивание экспорта сырья из других регионов, прежде всего из США. Именно американская нефтяная индустрия оказалась главным бенефициаром кризиса. Так, в мае совокупный экспорт нефти и жидкого топлива из США достиг беспрецедентного уровня в 10,5 млн баррелей в сутки, в том числе 5,2 млн баррелей в сутки пришлось на сырую нефть. Правда, рекорд в значительной мере поставлен за счет опустошения собственных хранилищ: по данным Управления энергетической информации (EIA), к началу июня коммерческие запасы сырой нефти в США снижались рекордно долго – семь недель подряд, и только за первую неделю июня падение составило 7,2 млн баррелей. Американские НПЗ функционировали с очень высокой загрузкой, более 95%, стремясь одновременно удовлетворить внутренний спрос и заработать на премиальном экспорте.