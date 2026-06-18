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Требуйте долива после открытия пролива

Вернется ли нефтяной рынок на круги своя после открытия Ормуза
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

На первый взгляд разблокировка Ормуза должна вернуть рынки углеводородного сырья на круги своя. Ряд ведущих аналитических центров прогнозируют падение нефтяных котировок до уровня $75–80, не исключается также сценарий, при котором они могут опуститься до $65–70. Этому есть ряд причин. Во-первых, возобновление поставок из Персидского залива: в регионе простаивало около 10 000 скважин, обеспечивавших порядка 15% мировой добычи. Их возвращение в эксплуатацию займет от нескольких недель до нескольких месяцев, т. е. предложение будет стабильно нарастать.

Во-вторых, ближневосточный кризис спровоцировал наращивание экспорта сырья из других регионов, прежде всего из США. Именно американская нефтяная индустрия оказалась главным бенефициаром кризиса. Так, в мае совокупный экспорт нефти и жидкого топлива из США достиг беспрецедентного уровня в 10,5 млн баррелей в сутки, в том числе 5,2 млн баррелей в сутки пришлось на сырую нефть. Правда, рекорд в значительной мере поставлен за счет опустошения собственных хранилищ: по данным Управления энергетической информации (EIA), к началу июня коммерческие запасы сырой нефти в США снижались рекордно долго – семь недель подряд, и только за первую неделю июня падение составило 7,2 млн баррелей. Американские НПЗ функционировали с очень высокой загрузкой, более 95%, стремясь одновременно удовлетворить внутренний спрос и заработать на премиальном экспорте.

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