Требуйте долива после открытия пролива

Во-вторых, ближневосточный кризис спровоцировал наращивание экспорта сырья из других регионов, прежде всего из США. Именно американская нефтяная индустрия оказалась главным бенефициаром кризиса. Так, в мае совокупный экспорт нефти и жидкого топлива из США достиг беспрецедентного уровня в 10,5 млн баррелей в сутки, в том числе 5,2 млн баррелей в сутки пришлось на сырую нефть. Правда, рекорд в значительной мере поставлен за счет опустошения собственных хранилищ: по данным Управления энергетической информации (EIA), к началу июня коммерческие запасы сырой нефти в США снижались рекордно долго – семь недель подряд, и только за первую неделю июня падение составило 7,2 млн баррелей. Американские НПЗ функционировали с очень высокой загрузкой, более 95%, стремясь одновременно удовлетворить внутренний спрос и заработать на премиальном экспорте.