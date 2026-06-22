Конъюнктура проходит – технологии остаются«Роснефть», несмотря на внешние вызовы, продемонстрировала внушительные результаты по итогам 2025 года
Надежды на завершение острой фазы конфликта в Персидском заливе заставляют аналитиков пересматривать прогнозы нефтяных цен и, соответственно, размер грядущих прибылей ведущих игроков нефтяной отрасли. Как справедливо отметил в своем докладе на недавнем ПМЭФе глава «Роснефти» Игорь Сечин, главным бенефициаром нефтяного кризиса, безусловно, стали американские компании, «получившие неконкурентные преимущества и возможность организации поставок по высокой цене». Но благоприятная конъюнктура рынка рано или поздно заканчивается, и в наилучшей позиции окажется не тот, кто рассчитывал на поток шальных денег, а тот, кто в последние годы делал ставку на развитие производства и технологий.
Яркие подтверждения этого тезиса прозвучали в речи Сечина на собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», прошедшем в городе Большой Камень Приморского края. Собственно, сам выбор места для проведения данного мероприятия четко определяет акценты в деятельности компании. Она выступает в роли оператора расположенного там судостроительного комплекса «Звезда» – ведущего отечественного предприятия по созданию технически сложных гражданских судов. Как напомнил Сечин, в декабре прошлого года «Звезда» передала заказчику ледокольный СПГ-танкер класса ARC 7 «Алексей Косыгин» – он стал головным в серии, которую судоверфь строит для проекта «Арктик СПГ-2». Всего с 2020 г. «Звезда» передала заказчикам девять судов, в том числе пять нефтеналивных двухтопливных танкеров типа «Афрамакс», а в портфеле ее заказов более 50 судов.
Данный проект лишь один из многочисленных примеров того, как «Роснефть» в крайне неблагоприятных внешних условиях не только сохраняет темпы своей производственной деятельности, но и активно развивает новые технологические направления. Действительно, как напомнил Сечин, профицит на глобальном рынке, жесткие макроэкономические условия, опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий и усиливающееся санкционное давление создают сложные условия для функционирования компании. Однако, несмотря на это, она за счет повышения эффективности деятельности, оптимизации затрат, непрерывного мониторинга и ранжирования портфеля проектов сохранила устойчивость, в очередной раз подтвердила надежность своей бизнес-модели и продолжила системную работу по реализации стратегических инициатив.
В частности, по итогам прошлого года «Роснефть» сохранила за собой 2-е место в мире по добыче углеводородов среди публичных компаний – этот показатель достиг 247 млн т нефтяного эквивалента (н. э.), или свыше 5 млн барр. н. э. в сутки. Доля «Роснефти» в российской добыче составляет почти 40%, в переработке – около 30%, она располагает крупнейшей в стране сетью АЗС.
Компания сохраняет также свое глобальное лидерство по запасам – в отличие от многих международных корпораций она обеспечена ими почти на полвека вперед. Так, в 2025 г. было открыто шесть новых месторождений и 112 залежей с запасами углеводородов более 250 млн т н. э. Восполнение добычи приростом запасов составило 122%. В целом же запасы компании по международной классификации PRMS составили 11,5 млрд т н. э. (по категории 2Р).
Хотя добыча жидких углеводородов в 2025 г. несколько снизилась по сравнению с предыдущим годом и составила 181,1 млн т, в IV квартале вследствие увеличения квот ОПЕК+ она увеличилась на 1,5% год к году и продолжила рост в январе – марте нынешнего года. «Будем работать над увеличением добычи, тем более что сейчас появляются такие варианты», – пообещал Сечин, отвечая на вопросы участников собрания акционеров.
Даже в условиях вынужденной паузы в наращивании производства «Роснефть» активно повышает технологичность бурения и добычи. В частности, в прошлом году доля горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (ГРП) достигла практически половины от всех введенных скважин. «При этом благодаря уникальному опыту и высокой квалификации наших специалистов технология проведения ГРП постоянно совершенствуется. Так, в отчетном году один из наших крупнейших добывающих активов – «Самотлорнефтегаз» установил отраслевой рекорд, впервые осуществив 40-стадийный ГРП за 24 часа. Глубина ствола скважины составила 3469 м, длина горизонтального участка – около 1200 м. Коэффициент ее продуктивности превышает средние показатели соседних скважин до 4 раз», – подчеркнул Сечин.
Кроме того, за счет внедрения инновационных технологий средний дебит новых скважин в 2025 г. у «Роснефти» был на 17% выше среднероссийского показателя, а по итогам I квартала 2026 г. он вырос до 53 т/сутки – это самый высокий показатель за 10 лет и более чем на треть выше среднего уровня по стране.
Безусловно, главным технологическим трендом сегодня является цифровизация. И здесь «Роснефть» также является одной из лучших в отрасли. С помощью автоматизированных технологий уже осуществляются сбор и обработка более 85% всех технологических параметров, в том числе 100% данных буровых станков, 96% работы скважинного фонда, 98% установок НПЗ, 62% счетчиков электроэнергии. Это соответствует лучшим мировым практикам. «Важно подчеркнуть, что мы смотрим на цифровизацию и информационные технологии не просто как на поддерживающий сервис или вспомогательную функцию. Для нас это один из драйверов роста операционной и экономической эффективности бизнеса. Наш подход строится на трех ключевых столпах: развертывание единых платформенных решений, сквозная унификация IT-систем и прямое внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы», – отмечает глава компании.
Достигнутый технологический уровень «Роснефти» – залог того, что ей по плечу самые сложные и масштабные проекты. И этому также есть подтверждение на практике. Несмотря на все внешние вызовы, продолжается реализация флагманского проекта «Восток ойл». В данный момент продолжается строительство основных его объектов: нефтеперекачивающих станций, приемо-сдаточного пункта с резервуарным парком, а также нефтяного терминала в порту «Бухта Север». Ввод в эксплуатацию первой очереди терминала ожидается уже в сентябре этого года, анонсировал Сечин перед акционерами. При этом завершается сооружение нефтепровода общей протяженностью 790 км. Построен высокотехнологичный двухниточный подводный переход через реку Енисей протяженностью 5,7 км.
Еще одно доказательство того, что «Роснефть» способна справляться с труднейшими производственными, технологическими и организационными задачами, – проект «Сахалин-1». В 2022 г. его прежний оператор ExxonMobil, а за ним и ключевые иностранные партнеры демонстративно хлопнули дверью. Поэтому «Роснефти» пришлось практически в аварийном режиме перехватывать управление данным проектом. «Мы в кратчайшие сроки восстановили добычу и экспорт нефти, возобновили поставки газа в Хабаровский край. Было сохранено более 3000 высококвалифицированных рабочих мест», – рассказал глава «Роснефти». В итоге уже в 2023 г. на месторождении Одопту-море была пробурена вторая в мире по индексу сложности скважина. А в 2025 г. запущен в эксплуатацию новый объект на континентальном шельфе – Южный купол месторождения Одопту с рекордными пусковыми дебитами скважин до 2600 т/сутки. В нынешнем году началось активное бурение одновременно на всех трех месторождениях проекта. Как результат – превышены плановые показатели добычи, установленные прежним оператором, сразу на 20%.
Таким образом, ставка на технологическое лидерство дает свои результаты. Компания укрепляет свой производственный потенциал и, несмотря на беспрецедентное внешнее и внутреннее давление, демонстрирует достойные показатели во всех сферах. И самое наглядное доказательство тому – рост числа ее акционеров. «За последние пять лет количество частных инвесторов в компанию выросло более чем в 8 раз, достигнув почти 1,7 млн человек, что, на мой взгляд, подчеркивает правильность выбранного курса», – отметил Сечин. И с этим трудно поспорить: конъюнктура меняется, а лидерство остается.