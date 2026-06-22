Конъюнктура проходит – технологии остаются

Еще одно доказательство того, что «Роснефть» способна справляться с труднейшими производственными, технологическими и организационными задачами, – проект «Сахалин-1». В 2022 г. его прежний оператор ExxonMobil, а за ним и ключевые иностранные партнеры демонстративно хлопнули дверью. Поэтому «Роснефти» пришлось практически в аварийном режиме перехватывать управление данным проектом. «Мы в кратчайшие сроки восстановили добычу и экспорт нефти, возобновили поставки газа в Хабаровский край. Было сохранено более 3000 высококвалифицированных рабочих мест», – рассказал глава «Роснефти». В итоге уже в 2023 г. на месторождении Одопту-море была пробурена вторая в мире по индексу сложности скважина. А в 2025 г. запущен в эксплуатацию новый объект на континентальном шельфе – Южный купол месторождения Одопту с рекордными пусковыми дебитами скважин до 2600 т/сутки. В нынешнем году началось активное бурение одновременно на всех трех месторождениях проекта. Как результат – превышены плановые показатели добычи, установленные прежним оператором, сразу на 20%.