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Дело труба

Почему развитие российских городов упирается не в жилье, а в инженерную инфраструктуру
Александр Аксененко , заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

В последние годы Россия научилась строить быстро и в больших объемах. Мы привыкли измерять развитие городов квадратными метрами. По итогам 2023 г. в стране был введен рекордный объем жилья – более 110 млн кв. м. Несмотря на охлаждение рынка и изменение ипотечных программ, строительная отрасль остается одним из ключевых драйверов экономики и территориального развития.

Однако сейчас становится очевидно: дальнейший рост многих городов ограничивают уже не строительные возможности и даже не нехватка свободной земли. Главным барьером сегодня становится состояние инженерных сетей.

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