Дело труба

В последние годы Россия научилась строить быстро и в больших объемах. Мы привыкли измерять развитие городов квадратными метрами. По итогам 2023 г. в стране был введен рекордный объем жилья – более 110 млн кв. м. Несмотря на охлаждение рынка и изменение ипотечных программ, строительная отрасль остается одним из ключевых драйверов экономики и территориального развития.