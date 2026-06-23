Дело труба

Дело трубаПочему развитие российских городов упирается не в жилье, а в инженерную инфраструктуру
В последние годы Россия научилась строить быстро и в больших объемах. Мы привыкли измерять развитие городов квадратными метрами. По итогам 2023 г. в стране был введен рекордный объем жилья – более 110 млн кв. м. Несмотря на охлаждение рынка и изменение ипотечных программ, строительная отрасль остается одним из ключевых драйверов экономики и территориального развития.
Однако сейчас становится очевидно: дальнейший рост многих городов ограничивают уже не строительные возможности и даже не нехватка свободной земли. Главным барьером сегодня становится состояние инженерных сетей.
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