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Есть к чему стремиться

Зачем столице коммунальная и технологическая революции
Михаил Делягин , депутат Госдумы («Справедливая Россия»), д. э. н.

Москва – самый комфортабельный мегаполис мира. Враждебное отношение к нам, москвичам, вызвано в том числе и нашим недовольством тем, о чем основная часть страны не может и мечтать.

Тем не менее, несмотря на успешное развитие Москвы, в последние годы сложились новые существенные проблемы. Обращать на них внимание неприятно и потому, что во многом они являются побочными следствиями действительно выдающихся достижений. Но игнорировать их нельзя.

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