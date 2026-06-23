Есть к чему стремиться

Есть к чему стремитьсяЗачем столице коммунальная и технологическая революции
Москва – самый комфортабельный мегаполис мира. Враждебное отношение к нам, москвичам, вызвано в том числе и нашим недовольством тем, о чем основная часть страны не может и мечтать.
Тем не менее, несмотря на успешное развитие Москвы, в последние годы сложились новые существенные проблемы. Обращать на них внимание неприятно и потому, что во многом они являются побочными следствиями действительно выдающихся достижений. Но игнорировать их нельзя.
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