Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,994+0,05%ARSA6,65+1,06%BRZL1 068-10,1%IMOEX2 309,22-0,39%RTSI986,18-0,39%RGBI115,43-0,42%RGBITR766,13-0,38%
Главная / Мнения /

Пора менять упаковку

Как расширенная ответственность производителей стимулирует бизнес создавать перерабатываемые решения
Ярослав Вольпин , исполнительный директор московского областного отделения ВООП

На начало 2026 г. на мусорные полигоны в России попадает около 80% бытовых отходов, при этом львиную долю из них составляет органика. Среди всего объема твердых бытовых отходов на пластик приходится порядка 15–25%, из которых не подлежит переработке около 20% – в первую очередь речь идет про полимерную упаковку. При этом как раз полимерная упаковка более всего пригодна для переработки и повторного использования.

Но есть многокомпонентные типы упаковки, действительно составляющие существенную проблему для регулятора. Сегодня он стремится стабилизировать ситуацию рублем – за счет повышения сборов и коэффициентов. Но параллельно звучат и более серьезные инициативы. Для того чтобы минимизировать риски и обезопасить себя от резких вынужденных трансформаций в перспективе ближайших лет, бизнес уже сейчас смотрит в сторону новых трендов в отрасли и выбирает упаковку, которая будет отражать новые стандарты экологичности и экономить бюджеты.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь