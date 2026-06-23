Пора менять упаковку

Но есть многокомпонентные типы упаковки, действительно составляющие существенную проблему для регулятора. Сегодня он стремится стабилизировать ситуацию рублем – за счет повышения сборов и коэффициентов. Но параллельно звучат и более серьезные инициативы. Для того чтобы минимизировать риски и обезопасить себя от резких вынужденных трансформаций в перспективе ближайших лет, бизнес уже сейчас смотрит в сторону новых трендов в отрасли и выбирает упаковку, которая будет отражать новые стандарты экологичности и экономить бюджеты.