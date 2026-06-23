Пора менять упаковку

Пора менять упаковкуКак расширенная ответственность производителей стимулирует бизнес создавать перерабатываемые решения
На начало 2026 г. на мусорные полигоны в России попадает около 80% бытовых отходов, при этом львиную долю из них составляет органика. Среди всего объема твердых бытовых отходов на пластик приходится порядка 15–25%, из которых не подлежит переработке около 20% – в первую очередь речь идет про полимерную упаковку. При этом как раз полимерная упаковка более всего пригодна для переработки и повторного использования.
Но есть многокомпонентные типы упаковки, действительно составляющие существенную проблему для регулятора. Сегодня он стремится стабилизировать ситуацию рублем – за счет повышения сборов и коэффициентов. Но параллельно звучат и более серьезные инициативы. Для того чтобы минимизировать риски и обезопасить себя от резких вынужденных трансформаций в перспективе ближайших лет, бизнес уже сейчас смотрит в сторону новых трендов в отрасли и выбирает упаковку, которая будет отражать новые стандарты экологичности и экономить бюджеты.