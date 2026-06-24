Опорные полузащитники

ЧМ в очередной раз воспринимается как свидетельство: окружающий нас мир если и сломался, то пока точно не целиком, и в нем все еще есть место большому интернациональному празднику. Можно сколько угодно сетовать на неудобства, с которыми столкнулась, например, команда Ирана, которой не дали возможности базироваться на территории США (и это не единственное ограничение), – но сам факт ее участия в ЧМ, проходящем в том числе на территории страны, с которой Иран формально продолжает находиться в состоянии острейшего конфликта, не может не говорить об общем смягчении нравов.