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Таблетки по ОМС

Где взять деньги на бесплатные лекарства
Андрей Рагозин , кандидат медицинских наук, сотрудник Высшей школы организации и управления здравоохранением

Бесплатность лекарств для амбулаторного лечения в условиях старения населения и эпидемии хронических заболеваний – простая и эффективная технология сбережения здоровья, которая продлевает жизнь и трудоспособность, снижает расходы на госпитализацию и лечение осложнений. Более высокая продолжительность жизни и трудового долголетия в странах ОЭСР во многом связана с тем, что социальное страхование позволяет всем гражданам получать амбулаторные лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.

Эта норма появилась еще в 1883 г. в Германии, когда закон Бисмарка «О медицинском страховании рабочих» закрепил бесплатную выдачу лекарств застрахованным. В России бесплатность лекарств стала одним из принципов системы Николая Семашко: в 1921–1935 гг. все граждане СССР получали за счет государства медикаменты при стационарном и амбулаторном лечении. Тем самым СССР стал первой страной с универсальными лекарственными гарантиями для всего населения. К сожалению, ненадолго – в 1935 г. бесплатный отпуск амбулаторных лекарств был отменен, а взамен создана система обеспечения «льготников», которая сохраняется в России до сих пор. Отсутствие бесплатного доступа к лекарствам стало ахиллесовой пятой советского здравоохранения и одной из причин отставания СССР по продолжительности жизни. Сегодня в России это препятствие для национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и адаптации населения к повышению пенсионного возраста.

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