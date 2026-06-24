Таблетки по ОМС

Эта норма появилась еще в 1883 г. в Германии, когда закон Бисмарка «О медицинском страховании рабочих» закрепил бесплатную выдачу лекарств застрахованным. В России бесплатность лекарств стала одним из принципов системы Николая Семашко: в 1921–1935 гг. все граждане СССР получали за счет государства медикаменты при стационарном и амбулаторном лечении. Тем самым СССР стал первой страной с универсальными лекарственными гарантиями для всего населения. К сожалению, ненадолго – в 1935 г. бесплатный отпуск амбулаторных лекарств был отменен, а взамен создана система обеспечения «льготников», которая сохраняется в России до сих пор. Отсутствие бесплатного доступа к лекарствам стало ахиллесовой пятой советского здравоохранения и одной из причин отставания СССР по продолжительности жизни. Сегодня в России это препятствие для национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и адаптации населения к повышению пенсионного возраста.