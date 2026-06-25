Реестр ИИ-агентов

По данным сервиса «Вордстат», в январе 2026 г. число пользовательских поисковых запросов, связанных с понятием «ИИ-агент», составляло 7,1 млн, а в мае уже превысило 9 млн. За год показатель увеличился почти в 2,5 раза: в мае 2025 г. было зафиксировано около 3,4 млн запросов. При этом ИИ-агенты обошли по уровню интереса даже нейросети: в мае 2026 г. запрос «нейросеть» ввели около 6,6 млн раз. Такой рост связан с тем, что технология преодолела качественный порог развития.