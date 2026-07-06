Меньше и дороже

Московские новостройки год от года становятся все лучше и лучше, уверяют участники рынка. Класс домов действительно повышается, что, по идее, должно вести не только к росту стоимости метра, но и к улучшению потребительских характеристик. По данным «НДВ – супермаркет недвижимости», только за последний год доля элитного сегмента (премиум + делюкс) в старой Москве увеличилась с 2,4 до 15,9% по числу лотов (6180), а за пять лет показатель прибавил 7,1 п. п. Еще больше за этот период выросло количество объектов бизнес-класса: на 17,4 п. п. в лотах (54%, до 20 954 шт). При этом комфорт-класс за пять лет сократился с 54,6 до 30,1% (11 691 шт.). То есть теоретически застройщики отказываются от строительства массового жилья в пользу более интересных, а главное – комфортных для жизни проектов. Но и, естественно, более дорогих.