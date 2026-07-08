Утильвагонные сборы

Утильвагонные сборыЧто удивляет производителей в идее Минпромторга ввести утильсбор за железнодорожное машиностроение
Глава Минпромторга Антон Алиханов вновь привлек внимание общественности, сказав, что ведомство изучает расширение практики взимания утильсбора на железнодорожное машиностроение. Делается это, как пояснил министр, для нахождения дополнительных источников поддержки обрабатывающих отраслей промышленности.
Очевидно, речи о введении подобной меры пока не идет. По словам Алиханова, в Минпромторг поступили обращения от губернаторов и представителей отрасли о введении механизма, аналогичного тому, что действует в автопроме, в сфере железнодорожного машиностроения. Сейчас они рассматриваются.
Надо сказать, что это далеко не первый подход министерства к снаряду под названием «утильсбор на вагоны». И всякий раз в качестве аналогии приводился автопром.
Это закономерно, потому что утильсбор для этой отрасли промышленности был введен раньше других – в 2012 г. Тогда платеж позиционировался как экологический, поскольку Россия вступила в ВТО, где подобные торговые барьеры не приветствуются. Двумя годами позднее сбор был распространен и на российских автопроизводителей, которым правительство компенсировало затраты через промышленные субсидии.
И здесь есть важный нюанс. Доля «АвтоВАЗа» как крупнейшего игрока на российском рынке новых легковых машин до СВО колебалась в диапазоне 15–20%. А локомотивы и вагоны, которые продаются в России, почти все здесь и выпускаются. Пусть с использованием импортных комплектующих 2–3-го уровней, но тем не менее. Лишь небольшая доля подвижного состава поступает к нам из бывших союзных республик.
Такое положение дел вызывает некоторое недоумение у источников «Ведомостей» в отрасли. Получается, заводы сначала обложат сбором, а потом должны будут дать субсидии, его компенсирующие? Либо, если уж идти по следам опыта в автопроме до конца, придется разработать балльную оценку локализации вагонов и локомотивов и привязать выплату компенсирующих субсидий к ней. Тогда держитесь те, кто закупает импортные компоненты! Но в автопроме базовая настройка этого механизма заняла несколько лет, а точечные изменения происходят до сих пор.
Если же взять исходный смысл утильсбора как экологического платежа, то здесь у вагонов есть даже некоторое преимущество перед автотранспортом. Грузовой подвижной состав после окончания срока службы с легкостью отправляется в переплавку, за исключением некоторых деталей, которые после подготовки идут во вторичный оборот.
Но видится так, что вовсе не экология беспокоит г-на Алиханова. «Всеми силами стараемся изыскать возможности докапитализировать те меры, которые компании получают в виде господдержки», – сказал он. И действительно: в условиях, когда Минфин ищет всевозможные способы сокращения бюджетных расходов, эта задача выглядит куда более актуальной.