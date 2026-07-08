Утильвагонные сборы

Такое положение дел вызывает некоторое недоумение у источников «Ведомостей» в отрасли. Получается, заводы сначала обложат сбором, а потом должны будут дать субсидии, его компенсирующие? Либо, если уж идти по следам опыта в автопроме до конца, придется разработать балльную оценку локализации вагонов и локомотивов и привязать выплату компенсирующих субсидий к ней. Тогда держитесь те, кто закупает импортные компоненты! Но в автопроме базовая настройка этого механизма заняла несколько лет, а точечные изменения происходят до сих пор.