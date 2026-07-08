Колумбийский камбэк

Эта южноамериканская страна еще недавно была довольно значительным игроком если не мирового, то регионального нефтяного рынка. По состоянию на 2015 г. она добывала около 1 млн барр. в сутки, занимая по этому показателю третье место в Южной Америке и уступая лишь Венесуэле и Бразилии. Но уже с 2016 г. начался обвал производства, вызванный истощением запасов и отсутствием новых существенных геологических открытий. Процесс падения ускорился после прихода к власти в стране в 2022 г. президента Густаво Петро – представителя левых сил, в молодости даже входившего в одну из леворадикальных партизанских группировок. Одним из краеугольных камней его политики стало «управляемое сворачивание» нефтегазового и угледобывающего секторов и ставка на развитие возобновляемых источников энергии. По мнению Петро, наращивание бурения – это «социальное самоубийство» человечества ради сиюминутной прибыли. «Если угольные запасы Колумбии и нефтяные ресурсы Венесуэлы будут полностью извлечены и сожжены, мир просто сгорит. Прямо здесь, в колумбийских и венесуэльских недрах, заложено настоящее оружие массового уничтожения», – заявлял он в своем интервью журналу Time. Поэтому в период его президентства была полностью прекращена выдача новых лицензий на геологоразведку, значительно повышены налоги для нефтегазовых компаний, а также введен юридический запрет на использование технологий гидроразрыва пласта.